大阪市に誕生「淀屋橋ゲートタワー」出店の全29店舗公開 屋上庭園・オフィスフロアも【一覧】
【モデルプレス＝2026/05/13】2026年7月9日に大阪市中央区にグランドオープンされる「淀屋橋ゲートタワー」。地下1階から2階の商業ゾーンや11階の公共貢献複合ゾーンに入居する店舗、ビジネスサポート施設、11階の屋上庭園の一般公開が行われる。
【写真】大阪市に誕生の新商業施設、出店の全29店舗公開
本施設は、御堂筋の玄関口で中之島に隣接する大阪随一のロケーションを活かし、この地にふさわしい上質なにぎわいを創出するオフィス主体の大型複合ビルとして、昨年12月15日に竣工。開発区域内や大川町公園など水辺の豊かなオープンスペースを整備することで、大阪・淀屋橋エリアの再生と成長、さらにはにぎわいと潤いのあるまちづくりへの貢献を目指している。
建物は地上29階・地下2階建ての複合ビルで、地下1階から2階に商業ゾーン、3階から9階および11階から27階にはオフィスフロアを整備。また、建物の低層部にあたる基壇部最上階となる11階は地域に開かれた空間としての屋上庭園と公共貢献機能を含む複合フロアとなっている。なお、オフィスフロアについては2026年5月より順次入居を開始する。（modelpress編集部）
【B1F】
ドコモショップ（物販）：携帯電話販売
医療法人涼悠会 ゲートタワー淀屋橋眼科（サービス）：医療 眼科
アイシティ（物販）：コンタクトレンズ並びにケア用品販売
マクドナルド（飲食）：ハンバーガー・レストラン・チェーン
キャンドゥ（物販）：100円ショップ
KOMEHYO買取センター（サービス）：リユース / ブランド品買取
SUBWAY（飲食）：サンドイッチ（持ち帰り専門店）
関西みらい銀行 ゲートタワー淀屋橋プラザ（サービス）：銀行
【1F】
9. ミユキ クラフツ・スーツ（物販）：老舗国産オーダーメイドスーツ
10. TULLY’S COFFEE ＆TEA（飲食）：カフェ
11. エイブル（サービス）：不動産賃貸仲介・管理業
12. Berwick OSAKA ※7月中オープン予定（物販）：レザーシューズ、スニーカー
13. ファミリーマート（物販）：コンビニエンスストア
14. さばえめがね館（物販）：メガネ
【2F】
15. 北極星（飲食）：レストラン（オムライス、洋食）
16. うなぎ四代目菊川（飲食）：鰻料理
17. クリスプサラダワークス（飲食）：カスタムサラダ専門店
18. MIZUNO GOLF（物販）：スポーツ用品販売
19. 魚ト炭ト酒 大阪の燗兵衛（飲食）：和食居酒屋
20. CaféSai（飲食）：カフェ
21. 鶴丸うどん本舗（飲食）：うどん
22. イタリアン チャンピーニ（飲食）：イタリア料理
23. ビンドゥ（飲食）：インド・エスニック料理
24. 淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科（サービス）：歯科クリニック
【11F】
25. SHARE LOUNGE淀屋橋ゲートタワーwith PLUS（サービス)：カフェ、ワークスペース
26. SYNTH ビジネスセンター淀屋橋ゲートタワー（サービス)：ビジネスサポート施設
【B1F】
27. チェディルアン（飲食）：タイ イサーン ダイニング
【1F】
28. ReCORE鍼灸院｜接骨院（サービス）：鍼灸院 接骨院
【2F】
29. 香港海鮮料理 椰林（飲食）：中華料理
【Not Sponsored 記事】
【写真】大阪市に誕生の新商業施設、出店の全29店舗公開
◆「淀屋橋ゲートタワー」7月9日にグランドオープン
本施設は、御堂筋の玄関口で中之島に隣接する大阪随一のロケーションを活かし、この地にふさわしい上質なにぎわいを創出するオフィス主体の大型複合ビルとして、昨年12月15日に竣工。開発区域内や大川町公園など水辺の豊かなオープンスペースを整備することで、大阪・淀屋橋エリアの再生と成長、さらにはにぎわいと潤いのあるまちづくりへの貢献を目指している。
◆店舗一覧 ※7月9日オープン
【B1F】
ドコモショップ（物販）：携帯電話販売
医療法人涼悠会 ゲートタワー淀屋橋眼科（サービス）：医療 眼科
アイシティ（物販）：コンタクトレンズ並びにケア用品販売
マクドナルド（飲食）：ハンバーガー・レストラン・チェーン
キャンドゥ（物販）：100円ショップ
KOMEHYO買取センター（サービス）：リユース / ブランド品買取
SUBWAY（飲食）：サンドイッチ（持ち帰り専門店）
関西みらい銀行 ゲートタワー淀屋橋プラザ（サービス）：銀行
【1F】
9. ミユキ クラフツ・スーツ（物販）：老舗国産オーダーメイドスーツ
10. TULLY’S COFFEE ＆TEA（飲食）：カフェ
11. エイブル（サービス）：不動産賃貸仲介・管理業
12. Berwick OSAKA ※7月中オープン予定（物販）：レザーシューズ、スニーカー
13. ファミリーマート（物販）：コンビニエンスストア
14. さばえめがね館（物販）：メガネ
【2F】
15. 北極星（飲食）：レストラン（オムライス、洋食）
16. うなぎ四代目菊川（飲食）：鰻料理
17. クリスプサラダワークス（飲食）：カスタムサラダ専門店
18. MIZUNO GOLF（物販）：スポーツ用品販売
19. 魚ト炭ト酒 大阪の燗兵衛（飲食）：和食居酒屋
20. CaféSai（飲食）：カフェ
21. 鶴丸うどん本舗（飲食）：うどん
22. イタリアン チャンピーニ（飲食）：イタリア料理
23. ビンドゥ（飲食）：インド・エスニック料理
24. 淀屋橋クローバー歯科・矯正歯科（サービス）：歯科クリニック
【11F】
25. SHARE LOUNGE淀屋橋ゲートタワーwith PLUS（サービス)：カフェ、ワークスペース
26. SYNTH ビジネスセンター淀屋橋ゲートタワー（サービス)：ビジネスサポート施設
◆店舗一覧 ※2026年秋以降オープン
【B1F】
27. チェディルアン（飲食）：タイ イサーン ダイニング
【1F】
28. ReCORE鍼灸院｜接骨院（サービス）：鍼灸院 接骨院
【2F】
29. 香港海鮮料理 椰林（飲食）：中華料理
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