ほ、ホンマに作ってたんか!?

と正直おどろきました。このAirPodsにカメラが付くかも？の噂が出始めたのは2024年の頃。当初は、ハハハ…そんなまさかぁ。くらいに思っていたのですが、以降も定期的にこの噂が囁かれ、そして本日も。

Bloombergのマークガーマン記者によると、カメラ搭載型のAirPods Proは完成間近で、すでに高度なテスト段階へ到達。

デザインと機能セットはほぼ確定していると主張しています。ほ、ホンマに出るのか…？

Siriに映像を送信することでAIと連携

して、イヤホンにカメラが付くとどう便利？が気になるところ。

これには諸説ありますが、最新の噂によると、このカメラはAI連携専用。iPhoneで利用できるカメラ映像から物体認識させる「ビジュアルインテリジェンス」と同じように、装着者が見ているモノをSiriに質問できるような機能みたいですね。

iOS 27でSiriが賢くなると言われているので、ひょっとしたら今秋のiPhoneリリースと同時に同時にカメラ付きAirPodsも登場？ な期待感。

「これは何？」「あれは何？」「これは？」なんて、目に見えるものを片っ端から知りたがるのは、世に初めて生を受けたアンドロイドかメイちゃんくらいでしょうが、海外旅行ではちょっと便利かも？ メニュー翻訳とかで役立つに違いない！ たぶん！

Source: MacRumors, Bloomberg