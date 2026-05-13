『RYUJI』主演・柳楽優弥の“妻”に川栄李奈 萩原利久＆BE：FIRST ・JUNONも出演
柳楽優弥が主演する水田伸生監督作『RYUJI 竜二』より、柳楽演じる主人公・竜二の妻役として川栄李奈、彼の舎弟コンビ役として萩原利久とBE：FIRST・JUNONが出演することが発表。併せて、ティザーポスター2種と特報映像が解禁された。
【動画】壊れかけた世界で、信じたい人はいたかーー『RYUJI 竜二』特報
本作は、1983年公開された金子正次脚本・主演の映画『竜二』をリメイク。公開当時、金子の生き様と、当時の社会の空気が鮮烈に重なり合い、劇場を熱狂で包み込んだ。そして公開からわずか8日後、金子が逝去。日本映画史に刻まれる“伝説”となった。その『竜二』が43年の時を経て、新たな時代の感性とともに『RYUJI 竜二』として再創造される。
主演を務めるのは、Netflixシリーズ『九条の大罪』で“悪徳弁護士”九条間人を演じ、その圧倒的な存在感と演技力で大きな注目を集める柳楽優弥。前作での弁護士役から一転、本作ではアウトローの世界に身を投じ、裏社会での生き様を全うする竜二を演じきる。
監督は、人間の弱さと再生を繊細な視点で描き出す名匠・水田伸生。単なるリメイクを超え、現代に新たなリアリティをもって蘇らせる。
この度、主人公・竜二を取り巻く主要キャストを解禁。
竜二を愛する芯の強い女性・まり子役には、舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』での好演も記憶に新しい川栄李奈。人生につまずいた時に出会った竜二に救われ、裏社会の世界の人間だと分かりながらも、心から竜二を愛する妻を演じる。
川栄は「この時代の女性として、また母としての力強さを私なりに繊細に表現できるよう心がけました」とコメント。
竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける実直な舎弟・直役を演じるのは、「美しい彼」シリーズや映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（25）など、話題作への主演が続く若手実力派・萩原利久。お調子者でどこか危うさを漂わせながらも、竜二への強い憧れを抱く弟分を熱演する。
萩原は「僕が演じさせていただいた竜二の舎弟・直や登場人物に活き活きとした生命を感じました。そして柳楽さん演じる竜二が格好いい。時代が変わっても善悪ではない正義とは何かという大切なことを考えさせられ、人はどこまでいっても人だなと感じました。そして僕もずっと人でありたいと思いました」と想いを語る。
もう一人の舎弟・ひろし役には、ダンス＆ボーカルグループ BE：FIRSTのJUNON。2025年公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（25）で俳優デビューを果たし、本作が映画出演2作品目となる。持ち前の華やかさを感じさせながらも、静かでまっすぐな一面を持つひろし。竜二を心から尊敬し、裏社会で成り上がる弟分を演じる。
JUNONは「僕が演じさせていただいた『ひろし』は、立ち入った世界は綺麗ではなくとも、自分が知り得る限りの正義を持って真っ当に生きている『真面目』で『まっすぐな愛を持っている』人間だなと感じました。ひろしを通して、『すれ違うことはあるけれど、誰もが必ず何かに対しての愛を持っている世界』は、ものすごく素敵で美しいなと考えさせられました」と語っている。
ティザーポスター2種は、まり子（川栄）を捉えたものと、竜二（柳楽）と舎弟の直（萩原）、ひろし（JUNON）が並んだもの。両方に「俺たちは、ずっと一緒だ。」という、彼らの生き様を映し出す、力強くも儚いコピーが添えられている。
まり子のビジュアルは、彼女が竜二と家族になることを決意した瞬間を切り取っている。どこか嬉しさをにじませながらも、決して晴れやかとは言い切れない。その複雑な感情を抱えた繊細な表情が印象的なビジュアルとなっている。
一方、竜二と舎弟の直、ひろしが並ぶビジュアルでは、新宿・歌舞伎町を肩で風を切って歩く3人の姿を写し出す。血の繋がりを超えた、切っても切れない強い絆を感じさせるビジュアルに仕上がった。究極の愛と絆。切なくも儚い彼らの世界の始まりを予感させる。
特報映像は、竜二が守り抜こうとする“2つの家族”が映し出されたもの。直とひろしの2人の舎弟を家族として可愛がる竜二。そしてまり子との間に新しい命が誕生する。
「俺、辞めるわ。ヤクザ」。愛する妻子のため、カタギになることを決意した竜二。新たな生活に幸せを感じる一方で、地道な日々に「楽じゃねえなあ」とつい本音があふれる。そんな中、組を抜けた竜二のもとへ助けを求めて現れるもう一つの“家族”、直とひろし。交わることのない世界で、竜二の心は大きく掻き乱される。そして――。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。
※川栄李奈、萩原利久、JUNONのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■川栄李奈（まり子役）
竜二の妻、まり子を演じさせていただきました。名作映画のリメイクということで、プレッシャーも感じましたが、柳楽さんや水田監督を筆頭に新しい『RYUJI 竜二』を創り上げることが出来たかと思います。
この時代の女性として、また母としての力強さを私なりに繊細に表現できるよう心がけました。公開を楽しみにしていて下さい。
■萩原利久（直役）
僕が演じさせていただいた竜二の舎弟・直や登場人物に活き活きとした生命を感じました。そして柳楽さん演じる竜二が格好いい。
時代が変わっても善悪ではない正義とは何かという大切なことを考えさせられ、人はどこまでいっても人だなと感じました。そして僕もずっと人でありたいと思いました。幸せだけが人生ではなく、幸せとは言いきれないことも映画だからこそ伝えられることがあると改めて感じました。ぜひ『RYUJI 竜二』を楽しんでいただきたいです。
■JUNON／BE:FIRST（ひろし役）
僕が演じさせていただいた「ひろし」は、立ち入った世界は綺麗ではなくとも、自分が知り得る限りの正義を持って真っ当に生きている「真面目」で「まっすぐな愛を持っている」人間だなと感じました。ひろしを通して、「すれ違うことはあるけれど、誰もが必ず何かに対しての愛を持っている世界」は、ものすごく素敵で美しいなと考えさせられました。
個人としては2作目の映像作品で、リメイクというプレッシャーも感じてはいたのですが、周りの俳優さんたちや監督、制作スタッフの皆さんのおかげで、役者としても人としても成長できたと思っております。『RYUJI 竜二』楽しんでいただけたら嬉しいです。
【動画】壊れかけた世界で、信じたい人はいたかーー『RYUJI 竜二』特報
本作は、1983年公開された金子正次脚本・主演の映画『竜二』をリメイク。公開当時、金子の生き様と、当時の社会の空気が鮮烈に重なり合い、劇場を熱狂で包み込んだ。そして公開からわずか8日後、金子が逝去。日本映画史に刻まれる“伝説”となった。その『竜二』が43年の時を経て、新たな時代の感性とともに『RYUJI 竜二』として再創造される。
監督は、人間の弱さと再生を繊細な視点で描き出す名匠・水田伸生。単なるリメイクを超え、現代に新たなリアリティをもって蘇らせる。
この度、主人公・竜二を取り巻く主要キャストを解禁。
竜二を愛する芯の強い女性・まり子役には、舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』での好演も記憶に新しい川栄李奈。人生につまずいた時に出会った竜二に救われ、裏社会の世界の人間だと分かりながらも、心から竜二を愛する妻を演じる。
川栄は「この時代の女性として、また母としての力強さを私なりに繊細に表現できるよう心がけました」とコメント。
竜二を「兄貴」と慕い、その背中を追い続ける実直な舎弟・直役を演じるのは、「美しい彼」シリーズや映画『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』（25）など、話題作への主演が続く若手実力派・萩原利久。お調子者でどこか危うさを漂わせながらも、竜二への強い憧れを抱く弟分を熱演する。
萩原は「僕が演じさせていただいた竜二の舎弟・直や登場人物に活き活きとした生命を感じました。そして柳楽さん演じる竜二が格好いい。時代が変わっても善悪ではない正義とは何かという大切なことを考えさせられ、人はどこまでいっても人だなと感じました。そして僕もずっと人でありたいと思いました」と想いを語る。
もう一人の舎弟・ひろし役には、ダンス＆ボーカルグループ BE：FIRSTのJUNON。2025年公開の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』（25）で俳優デビューを果たし、本作が映画出演2作品目となる。持ち前の華やかさを感じさせながらも、静かでまっすぐな一面を持つひろし。竜二を心から尊敬し、裏社会で成り上がる弟分を演じる。
JUNONは「僕が演じさせていただいた『ひろし』は、立ち入った世界は綺麗ではなくとも、自分が知り得る限りの正義を持って真っ当に生きている『真面目』で『まっすぐな愛を持っている』人間だなと感じました。ひろしを通して、『すれ違うことはあるけれど、誰もが必ず何かに対しての愛を持っている世界』は、ものすごく素敵で美しいなと考えさせられました」と語っている。
ティザーポスター2種は、まり子（川栄）を捉えたものと、竜二（柳楽）と舎弟の直（萩原）、ひろし（JUNON）が並んだもの。両方に「俺たちは、ずっと一緒だ。」という、彼らの生き様を映し出す、力強くも儚いコピーが添えられている。
まり子のビジュアルは、彼女が竜二と家族になることを決意した瞬間を切り取っている。どこか嬉しさをにじませながらも、決して晴れやかとは言い切れない。その複雑な感情を抱えた繊細な表情が印象的なビジュアルとなっている。
一方、竜二と舎弟の直、ひろしが並ぶビジュアルでは、新宿・歌舞伎町を肩で風を切って歩く3人の姿を写し出す。血の繋がりを超えた、切っても切れない強い絆を感じさせるビジュアルに仕上がった。究極の愛と絆。切なくも儚い彼らの世界の始まりを予感させる。
特報映像は、竜二が守り抜こうとする“2つの家族”が映し出されたもの。直とひろしの2人の舎弟を家族として可愛がる竜二。そしてまり子との間に新しい命が誕生する。
「俺、辞めるわ。ヤクザ」。愛する妻子のため、カタギになることを決意した竜二。新たな生活に幸せを感じる一方で、地道な日々に「楽じゃねえなあ」とつい本音があふれる。そんな中、組を抜けた竜二のもとへ助けを求めて現れるもう一つの“家族”、直とひろし。交わることのない世界で、竜二の心は大きく掻き乱される。そして――。
映画『RYUJI 竜二』は、10月30日より全国公開。
※川栄李奈、萩原利久、JUNONのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■川栄李奈（まり子役）
竜二の妻、まり子を演じさせていただきました。名作映画のリメイクということで、プレッシャーも感じましたが、柳楽さんや水田監督を筆頭に新しい『RYUJI 竜二』を創り上げることが出来たかと思います。
この時代の女性として、また母としての力強さを私なりに繊細に表現できるよう心がけました。公開を楽しみにしていて下さい。
■萩原利久（直役）
僕が演じさせていただいた竜二の舎弟・直や登場人物に活き活きとした生命を感じました。そして柳楽さん演じる竜二が格好いい。
時代が変わっても善悪ではない正義とは何かという大切なことを考えさせられ、人はどこまでいっても人だなと感じました。そして僕もずっと人でありたいと思いました。幸せだけが人生ではなく、幸せとは言いきれないことも映画だからこそ伝えられることがあると改めて感じました。ぜひ『RYUJI 竜二』を楽しんでいただきたいです。
■JUNON／BE:FIRST（ひろし役）
僕が演じさせていただいた「ひろし」は、立ち入った世界は綺麗ではなくとも、自分が知り得る限りの正義を持って真っ当に生きている「真面目」で「まっすぐな愛を持っている」人間だなと感じました。ひろしを通して、「すれ違うことはあるけれど、誰もが必ず何かに対しての愛を持っている世界」は、ものすごく素敵で美しいなと考えさせられました。
個人としては2作目の映像作品で、リメイクというプレッシャーも感じてはいたのですが、周りの俳優さんたちや監督、制作スタッフの皆さんのおかげで、役者としても人としても成長できたと思っております。『RYUJI 竜二』楽しんでいただけたら嬉しいです。