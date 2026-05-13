アーティストのMON7A（もんた）が、町田啓太主演の日本テレビ系土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』にゲスト出演することが発表された。

参考：『タツキ先生は甘すぎる！』第5話はシリアスな展開に 描かれた“SNSいじめ”の生々しさ

本作は、小中学生の不登校が35万人を超え12年連続で増加している現状を背景に、学校に行けない子どもたちの居場所となるフリースクール「ユカナイ」を舞台に描くヒューマンドラマ。町田演じる教室長・浮田タツキは「楽しいことだけ、やろう！」と子どもたちと遊んでばかりだが、遊びやアートを通して子どもたちが奥底に閉じ込めた気持ちを紐解いていく。

MON7Aが演じるのは、「ユカナイ」にかつて通っていたOB・三代川類役。5月16日放送の第6話後にHuluで配信されるオリジナルストーリーで初登場を果たし、5月23日放送の第7話、5月30日放送の第8話にも出演する。第7話では、「ユカナイ」で開催中のフリーマーケットに足を運ぶ姿が描かれる。

MON7Aは2007年生まれ、東京都出身のアーティスト。恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ハロン編』（ABEMA）への参加で話題を集め、「おやすみTaxi」でアーティストデビュー。2026年に2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」をリリースし、Billboard JAPAN Music Charts「JAPAN Hot 100」で初登場13位にチャートインしている。SNS総フォロワー数は280万人を超える。

MON7Aは出演にあたって「学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました」とコメントしている。

コメントMON7A（三代川類役）活動を始めた時からドラマに出たい夢があったので、この話を頂いた時はとてもうれしかったです。学校生活に悩みながら成長していくみんなの姿が俺の学生時代とも重なって、よりドラマの世界観に入り込めました。演技自体もほぼ初めての俺がまさか日本テレビさんの土曜21時のドラマに出演できるなんて思ってもおらず、最初は少し不安もありましたが、三代川類が素の俺にとても近い印象でナチュラルに演じることができました。生徒のみんなから見たら先輩の役なので、みんなのお兄ちゃん的な存在になれたらうれしいです。（文＝リアルサウンド編集部）