高校生ら対象の「王貞治選手権」台湾であす開幕 王さん、継続の重要性語る
（台中中央社）主に高校生世代を対象にした野球大会「大甲媽祖杯王貞治全国青年野球選手権」が13日、中部・台中市などで始まる。11日に同市で開かれた開幕記者会見には王貞治さんがビデオメッセージを寄せ、継続することの重要性を若者たちに訴えた。
王さんの名前を冠した野球大会は1991年に始まり、途中中断を挟みながら35年目を迎えた。王さんはこのことについて「大変うれしく思っています」と話した。
また、台湾の人々は「野球に対する思い」が強いとした上で「そんな思いをもっと持ち続けてもらえれば、台湾の野球はもっと強くなる」と言及。大会に参加した子供たちが野球を続け「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）で絶対に勝つんだ」という思いを持ち続ければ、台湾の野球はさらに盛り上がると語った。
大会では各県市の代表が、6月にインドネシアで行われるポニーリーグ・パロミノの部（17〜18歳）アジア太平洋大会の出場権を懸けて戦う。同大会で優勝すれば米国で開催される世界大会に出場できる。
大会はこれまで「王貞治杯」として開催されていたが、今年は航海の女神、媽祖を祭る「大甲鎮瀾宮」（台中市）が協賛する関係で「大甲媽祖杯」とされた。
（謝静雯／編集：田中宏樹）
王さんの名前を冠した野球大会は1991年に始まり、途中中断を挟みながら35年目を迎えた。王さんはこのことについて「大変うれしく思っています」と話した。
大会では各県市の代表が、6月にインドネシアで行われるポニーリーグ・パロミノの部（17〜18歳）アジア太平洋大会の出場権を懸けて戦う。同大会で優勝すれば米国で開催される世界大会に出場できる。
大会はこれまで「王貞治杯」として開催されていたが、今年は航海の女神、媽祖を祭る「大甲鎮瀾宮」（台中市）が協賛する関係で「大甲媽祖杯」とされた。
（謝静雯／編集：田中宏樹）