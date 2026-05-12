5月10日放送の第5話から反転攻勢かと注目を集めていた堤真一（61）主演の「GIFT」（TBS系=日曜夜9時）。初回の平均世帯視聴率9.4％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）から5月3日の第4話で6.8％まで落ち込んで、第5話は6.9％。反転攻勢には程遠い。

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「GW中の第4話は仕方がないとはいえ、老舗枠の日曜劇場にしては苦戦としか言いようがありません。前作『リブート』がTVerのお気に入り登録数で最高140万だったのに対して、『GIFT』は半分以下ですからねえ」（元テレビ誌編集長）

脇に山田裕貴（35）をはじめ、有村架純（33）に本田響矢（26）に細田佳央太（24）と中堅、若手の人気俳優を揃えても1ケタ続きだから、目も当てられない。

「第4話で2つの“衝撃の事実”が明らかにされて、いよいよ第5話から盛り上がっていくか、反転攻勢かと見られていたんですが、数字はピクリともせず。TBS局内も焦りの色が濃くなってきています」（スポーツ紙芸能担当記者）

孤独な天才宇宙物理学者（堤）が“車いすラグビー”の弱小チームと出会って……という完全オリジナルストーリーなのだが、ネット上には《何この手垢のついた感》とか、《感動の押し売り感が否めなくて冷めてしまう》なんて厳しめのレビューも目立つ。

「弱小チームに天才学者とグレた若者が加わって立ち直っていき、いずれラスボス率いるライバルチーム対決という展開そのものは鉄板ネタだと思いますけど、宇宙物理学者である必要性が今のところ感じられない。それでは単なるスポ根ですし、ラスボスに扮する安田顕さんの“パワハラキャラ”がリアルすぎて《見ていてつらい》なんて声も。演技が巧みすぎるというのもよし悪しで、《日曜の夜にはちょっと……》と嫌悪感を覚える視聴者も散見されます」（前出のスポーツ紙芸能担当記者）

かと言って、録画で見るタイムシフト視聴率が高いわけでもない。苦戦のまま終わってしまうのか……。

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