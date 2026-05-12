お笑いタレント、なかやまきんに君（47）が12日、都内で行った伊藤園「日本茶の発展的未来に向けて 〜生産者とともに。日本茶を世界へ〜」に出席した。

同社が販売する緑茶「おーい お茶」のCMキャラクターで、先に登壇していた女優の有村架純（33）と対面すると「ドレスが、すごくお似合いで、爽やかで。緊張して、本当に胸がムキムキ…、失礼しました。胸がドキドキしております」と話し、笑いを誘った。

さらに「新ギャグができました」と、この日のために準備してきたと自信満々の表情で語った。新ギャグを披露する前には「今まで、ギャグといえば『パワー！』とか『ヤー！』とか、だけだったんですよ。今回は違います。全く新しい。『そんなギャグ思いついたんだ』というものが、ついにできました！」と話し、自らハードルを上げた。満を持して披露したのは「おーーーい…。お…、ち…。ヤーーーーーーー！！」と、商品名を、ゆっくり大声で叫んだだけ、というものだった。

「パワー！」と、ポーズまで一緒だったが、これがツボに入ったのか有村は爆笑。きんに君も「決まりました！」と、自ら拍手し、ムキムキの胸を張った。ただ、関係者が大勢集まった客席には、声のボリューム、熱量とは対照的に、エアコンの設定が狂ったかのように、冷ややかな空気が流れ込んでいた。