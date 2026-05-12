“キング・オブ・ポップ” マイケル・ジャクソンの生涯を描く伝記映画『Michael／マイケル』が、世界興収5億7,700万ドルを突破した。米によると、公開3週目の週末興収は全世界で9,500万ドルを記録。音楽伝記映画の大ヒット作『ボヘミアン・ラプソディ』（2018）を、同時期比較で上回るペースを維持している。

内訳は、北米興収が2億4,040万ドル、海外興収が3億3,688万ドル。公開3週目の週末成績は北米で3,650万ドル、海外で5,850万ドルとなり、前週比は北米で32％減、海外で33％減にとどまった。大型作品としては落ち込みの少ない推移で、引き続き力強い興行を見せている。

特筆すべきは、『Michael／マイケル』が『ボヘミアン・ラプソディ』との比較で好調を保っていることだ。中国市場を含めた場合、含めない場合のいずれでも、『Michael／マイケル』が同じ公開時期の『ボヘミアン・ラプソディ』を上回るペースで推移中。また北米では、すでに『ボヘミアン・ラプソディ』の最終興収2億1,670万ドルを突破済み。伝説的ロックバンドのクイーンを描いた『ボヘミアン・ラプソディ』は世界興収9億1,100万ドル超を記録した音楽伝記映画の金字塔であり、『Michael／マイケル』が今後どこまで数字を伸ばすかに注目が集まる。

海外市場でも各国で好成績が続いている。イギリスでは公開3週目の週末興収が750万ドル、累計興収は約4,600万ドルに到達。フランスでは引き続き首位を維持し、週末興収720万ドル、累計興収3,050万ドルを記録した。同国では土曜日の観客動員で、2位の『プラダを着た悪魔2』を61％上回っていたという。

スペインでも首位をキープし、週末興収320万ドル、累計興収は約1,900万ドル。オランダでは週末興収150万ドル、累計興収780万ドルとなった。ドイツでは公開3週目の週末興収が420万ドル、累計興収1,960万ドル。オーストラリアでは週末390万ドル、累計1,910万ドル、ブラジルでは週末370万ドル、累計2,080万ドルを記録している。ブラジルでは、すでに『オッペンハイマー』（2023）の最終興収を上回ったという。

『Michael／マイケル』は、『トレーニング デイ』（2001）『イコライザー』シリーズのアントワーン・フークアが監督を務める作品。プロデューサーは『ボヘミアン・ラプソディ』を手がけたグレアム・キングで、音楽伝記映画のヒットメーカーが再び大きな興行成績を叩き出している格好だ。

もっとも、『ボヘミアン・ラプソディ』の世界最終興収は9億ドル超。『Michael／マイケル』がこれを最終的に上回るかどうかは、今後の推移次第となる。本作は日本では2026年6月12日公開予定で、現時点では日本市場の成績がまだ加わっていない。各国で力強い推移を見せるなか、日本公開を経てどこまで世界興収を伸ばすことになるだろうか。

Source:,Box Office Mojo（,）