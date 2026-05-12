　12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比490円高の6万2890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

67285.66円　　ボリンジャーバンド3σ
64338.04円　　ボリンジャーバンド2σ
62890.00円　　12日夜間取引終値
62417.88円　　11日日経平均株価現物終値
62136.00円　　5日移動平均
61390.42円　　ボリンジャーバンド1σ
61085.00円　　一目均衡表・転換線
58442.80円　　25日移動平均
57545.00円　　一目均衡表・基準線
55950.27円　　75日移動平均
55495.18円　　ボリンジャーバンド-1σ
55065.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53840.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52547.56円　　ボリンジャーバンド2σ
50214.45円　　200日移動平均
49599.94円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース