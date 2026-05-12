日経225先物テクニカルポイント（12日夜間取引終了時点）
12日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比490円高の6万2890円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
67285.66円 ボリンジャーバンド3σ
64338.04円 ボリンジャーバンド2σ
62890.00円 12日夜間取引終値
62417.88円 11日日経平均株価現物終値
62136.00円 5日移動平均
61390.42円 ボリンジャーバンド1σ
61085.00円 一目均衡表・転換線
58442.80円 25日移動平均
57545.00円 一目均衡表・基準線
55950.27円 75日移動平均
55495.18円 ボリンジャーバンド-1σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53840.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52547.56円 ボリンジャーバンド2σ
50214.45円 200日移動平均
49599.94円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
67285.66円 ボリンジャーバンド3σ
64338.04円 ボリンジャーバンド2σ
62890.00円 12日夜間取引終値
62417.88円 11日日経平均株価現物終値
62136.00円 5日移動平均
61390.42円 ボリンジャーバンド1σ
61085.00円 一目均衡表・転換線
58442.80円 25日移動平均
57545.00円 一目均衡表・基準線
55950.27円 75日移動平均
55495.18円 ボリンジャーバンド-1σ
55065.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
53840.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52547.56円 ボリンジャーバンド2σ
50214.45円 200日移動平均
49599.94円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース