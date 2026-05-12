有吉弘行、上島竜兵さん命日に「母と竜に献杯」
お笑い芸人の有吉弘行が11日、自身のXを更新。2022年の同日、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんが亡くなってから4年を迎え、今月には自身の母が亡くなったことを伝えていたが「母と竜に献杯。という理由でしっかり飲んでます。感謝」とつづった。
【画像】有吉弘行、上島竜兵さん命日に「母と竜に献杯」
23年5月には、自身のXで肥後克広の還暦祝いと、上島さんの一周忌延長戦を行ったことを報告。肥後、土田晃之、デンジャラスの安田和博、マシンガンズらとともに笑顔で写った写真を公開した。
24年11月末に放送されたTBS系『淳×ジュニア×有吉 40歳-50歳〜10年観察〜』では、自身を10年間密着したVTRを見た感想として「あんまり、働きすぎちゃダメだなと思いました。ちょっと、これ（VTR）を見ていても思いますし。ちょっと余裕がなかったなと。藤井（健太郎）さんへの愚痴も多くなっていたと思います」と回顧。「結婚したし、子どもできたから…結婚してよかった」とかみしめるように語る一方で「見ていると、やっぱり家族はできたけど、仲間が少ないなと。上島さんも亡くしちゃっているから。（田村淳と千原ジュニアは）ちょっと仲間が多いな」と話すなど、上島さんへの思いも改めて口にしていた。
昨年の同日には、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜 後8：00）上で、有吉が「上島さんの命日でございます。5月11日、私の誕生日の20日前という風に覚えてくだされば…」としながら「たまに名前を出してね、手を合わせてあげてください」と呼びかけていた。
【画像】有吉弘行、上島竜兵さん命日に「母と竜に献杯」
23年5月には、自身のXで肥後克広の還暦祝いと、上島さんの一周忌延長戦を行ったことを報告。肥後、土田晃之、デンジャラスの安田和博、マシンガンズらとともに笑顔で写った写真を公開した。
昨年の同日には、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』（毎週日曜 後8：00）上で、有吉が「上島さんの命日でございます。5月11日、私の誕生日の20日前という風に覚えてくだされば…」としながら「たまに名前を出してね、手を合わせてあげてください」と呼びかけていた。