浜辺美波、親友とプチ旅行へ　※「浜辺美波」インスタグラム

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　女優の浜辺美波が11日、インスタグラムを更新。親友とのプチ旅行の思い出を公開した。

【写真】浜辺美波、プチ旅行で食事を楽しむ姿も

　浜辺は「あったかい季節になりましたね　まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と報告。「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と振り返り、「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」とつづった。

　投稿された写真には、カラオケでマイクを手に笑顔を見せる姿や、新幹線のホームで撮影した写真、食事中のプライベートショットなどが収められている。

　ファンからは「楽しそう！」「可愛いすぎる！！！」「カラオケ行ってるー！！」「カラオケで何歌うんですか！？」といった声が寄せられている。

引用：「浜辺美波」インスタグラム（＠minami_hamabe.official）