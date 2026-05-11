浜辺美波、親友とプチ旅行 プライベートショットに反響「可愛いすぎる」「楽しそう」
女優の浜辺美波が11日、インスタグラムを更新。親友とのプチ旅行の思い出を公開した。
【写真】浜辺美波、プチ旅行で食事を楽しむ姿も
浜辺は「あったかい季節になりましたね まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と報告。「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と振り返り、「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」とつづった。
投稿された写真には、カラオケでマイクを手に笑顔を見せる姿や、新幹線のホームで撮影した写真、食事中のプライベートショットなどが収められている。
ファンからは「楽しそう！」「可愛いすぎる！！！」「カラオケ行ってるー！！」「カラオケで何歌うんですか！？」といった声が寄せられている。
引用：「浜辺美波」インスタグラム（＠minami_hamabe.official）
【写真】浜辺美波、プチ旅行で食事を楽しむ姿も
浜辺は「あったかい季節になりましたね まだまだ冷え込んでいた時期に親友とプチ旅行してました」と報告。「美味しいご飯をいただいて、カラオケしちゃって、益々元気になりました」と振り返り、「また行きたい、そろそろ行きたい…絶対いく！」とつづった。
投稿された写真には、カラオケでマイクを手に笑顔を見せる姿や、新幹線のホームで撮影した写真、食事中のプライベートショットなどが収められている。
ファンからは「楽しそう！」「可愛いすぎる！！！」「カラオケ行ってるー！！」「カラオケで何歌うんですか！？」といった声が寄せられている。
引用：「浜辺美波」インスタグラム（＠minami_hamabe.official）