30リットルの自由を背負う。教科書も部活グッズも、この一箱にすべてを飲み込む【アディダス】のリュックがAmazonに登場中‼
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夜道に光る、二つの安心。前後リフレクターが、あなたの大切な居場所を周囲に知らせる【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
毎日の通学や習い事、そして情熱を注ぐ部活動まで、アクティブな日常を完璧にサポートするバックパックが登場した。最大の特徴は、30リットルという圧倒的な収納力だ。メイン収納部は大きく開く設計のため、厚手の教科書も角を折ることなくスムーズに出し入れが可能。内部にはクッション素材を使用した専用ポケットを備えており、15.6インチまでの大型ノート型パソコンをケースに入れずそのまま安全に持ち運ぶことができる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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使い勝手を徹底的に追求したポケット配置も秀逸だ。スマートフォンや定期券など、移動中にサッと取り出したい小物はフロントポケットへ。両サイドには、折りたたみ傘やドリンクボトルを立てたまま収納できる便利なポケットを2つ装備している。また、背面には通気性に優れたメッシュ素材を採用。暑い時期の長時間移動でも背中の蒸れを抑え、常にサラリとした快適な背負い心地を提供してくれる。
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さらに、使う人の安全を第一に考えた「前後リフレクター」を搭載。車や自転車のライトに反射して鋭く光るため、下校時や夜間の習い事の帰り道でも、視認性を飛躍的に高めてくれる。前後の両面に配置することで、どの角度からも存在を知らせることができ、ご本人にもご家族にも確かな安心感をもたらす。
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このバックパックを手に取れば、重い荷物や夜道の不安から解放され、あなたのフットワークはより軽やかで、自信に満ちたものへと進化する。
夜道に光る、二つの安心。前後リフレクターが、あなたの大切な居場所を周囲に知らせる【アディダス】のリュックがAmazonに登場!
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