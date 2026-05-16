「課金するので話し相手になって！」出前バイトの配達先の怖いお姉さんは、実は引きこもりでコミュ症だった【作者に訊く】
【漫画】本編を読む
出前サービスでバイトしながらも、配達先のいかついお姉さんが苦手だった青年。しかしある日、お姉さんの声が推しのVtuberと同じだと気付き――!?
漫画家の頼間リヨ(@R4_119)さんの創作漫画「配達先のお姉さんが怖すぎる話」に、X(旧：Twitter)で12万件を超えるいいねとともに「こういう展開大好き」「この先気になる」と反響が集まっている。現在、comic HOWL(一迅社)にて「シカバネーゼ」貫徹(脚本・構成) / jon-YAKITORY(原案・監修))を連載中の頼間リヨさん。自主制作作品として「配達先のお姉さんが怖すぎる話」を描いたきっかけや、作品へのこだわりを訊いた。
見た目はいかついのに、実は引きこもり生活で人とのコミュニケーションが苦手というギャップの激しい女性と、そんな彼女と出前サービスを通して触れ合う青年とのやりとりが胸をくすぐる本シリーズ。読者からは「なぜそうなった」「拗らせ方よ」と、展開やキャラクターの意外性に笑いと驚きの声が寄せられている。
作者の頼間リヨさんは、本作「配達先のお姉さんが怖すぎる話」について「アイデアのきっかけは、推しの意外な一面が見たいという案からでした」と話す。"学生同士"など、いろいろな関係性を考えたが「絶対に進展しなさそうな関係」として"お届けイーツァーと配達先の怖そうなお姉さん"という設定になったそうだ。
配達先のお姉さんは、強めの外見ながらコミュニケーションが苦手という内面や、配信者としての天然ぶりといったギャップが魅力的なキャラクター。頼間さんは「元々強めな外見のお姉さんが好きで、よく描いているのですが、今回のこだわりは大きな身長です。身長差のある男女ってかわいいですよね。怖そうな外見の人がふにゃっと笑ってくれたらそれだけで好きになっちゃいます」と、登場人物へのこだわりを明かしてくれた。
頼間さんは、読者に向けて「二人の関係を見続けてくださるととてもうれしいです。応援よろしくお願いいたします！」とメッセージを寄せている。コミュ症同士の不器用な二人の今後の展開から目が離せない！
取材協力：頼間リヨ(@R4_119)
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