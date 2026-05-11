バレーボール女子日本代表の記者会見が１１日、東京・北区の味の素ナショナルトレーニングセンターで行われた。２０２８年ロサンゼルス五輪出場権獲得へ向けた重要なシーズンがスタート。８月のアジア選手権（中国）で優勝すれば最短での切符獲得となるが、キャプテンの石川真佑は「しっかり今年取り切ることができたら、来年のシーズンは自分たちの課題を試しながら、トライしながらシーズンを過ごせる。それ以外のところでも精度を高めていくことができると思うので、本当にすごく大事」と「最短」での切符獲得へ闘志を燃やした。

今回は多くの若手選手が選出されたことも改革の一つ。キャプテンとして後輩たちに目を配りつつ「今シーズンは五輪の切符を取るという目標があるので、同じ意識を持ってやっていかなければいけない」と力を込める。「初めてのメンバーも多いので、しっかりチームに入ってこられるような環境作りもこちらからしていかないといけない。でもここに来たからには年齢関係なく、自分から積極的にっていうところもすごく大事だと思う。今までいたメンバーの意識にしっかり合わせられるような雰囲気、そういう行動がこちらからできたらと思っています」と話した。

今シーズンのスローガンは“つなげ。限界は、まだ先にある”。「全員が意識を高く持ってやっていく」とチームジャパンで力を合わせ、目標達成へ向かう。