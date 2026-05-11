寒河江市の公園でツツジが見頃を迎えました。暖冬などの影響もあり、ことしは例年よりも見頃が1週間から10日程度早まっています。



寒河江市中央の長岡山一帯に広がる寒河江公園。公園の斜面に広がるおよそ3.2ヘクタールのツツジ園には、11種類、およそ4万3000株のツツジが植えられています。

公園の管理会社によりますと、ことしは暖冬などの影響があり、ツツジの開花が例年より1週間から10日ほど早まり、いま、見頃を迎えています。

天候にも恵まれた10日、色とりどりのツツジを家族や友人と一緒に楽しんだり、ハンドメイド作品の販売やキッチンカーなどが出店したマルシェが開催され、多くの人でにぎわいました。



カップル「きれいだった。花が色鮮やかで、また来たいと思った」

家族連れ「天気が良くて見頃だと思って来た。色とりどりで綺麗だった」



寒河江公園では今後、白のリュウキュウツツジや紫のヒラドツツジが見頃を迎え、17日まで楽しめるということです。また、午後7時から9時まではツツジのライトアップが行われています。ライトアップは15日まで、期間限定で行われる予定です。