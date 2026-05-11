中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年5月10日にYouTubeチャンネルを更新。自身のグループである「一清会」の新事務所を国会近くにあらたに開設したことを報告し、報道陣による取材の様子を公開した。

落選議員は「もうどうしていいか分からないんじゃないか」

2月に行われた衆院選で大きく議席を減らした中道改革連合。小沢氏自身も落選したほか、多くの一清会の議員が落選。現在、一清会に所属している現職議員は1名となっている。

一方、小沢氏は5月に新たに国会近くに事務所を開設。YouTubeでは8日に行った取材の様子を公開し、新事務所開設の理由について、「落選してる人はほら、足がかりなくなっちゃうだろ。東京に。それでいちいち他の現職の人に頭下げて頼みに行くっていうのもね」と気軽に使ってもらえるように構えたと説明した。

落選議員について小沢氏は「もうどうしていいか分からないんじゃないかな」と言い、事務所は一清会に所属していなくても、親交のある議員であれば立ち寄り、情報交換などができる場にしていくとのことだった。

さらに、動画内では中道改革連合への批判が飛び出す場面も。「中道だ、立憲だ、なんだかよくわけもわかんないね、状況だと不安になるわね、みんな」と落選議員をおもんぱかった。

また、中道の執行部について、「選挙やったことのある執行部じゃないからな。自分の選挙しか知らないだろうから仕方ないんだけど、執行部のイロハの勉強をもっとしないといかん」と苦言を呈していた。