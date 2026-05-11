Vポイントマーケティングは、Vポイントアプリ内のサービス「レシタメ」において、日常のショッピングのレシートでポイントが貯まる新機能「なんでもレシート」の提供を開始した。

「レシタメ」は、レシートを撮影・送信することでポイントが貯まるサービス。これまでは対象商品を購入する「ミッション」形式が主だったが、なんでもレシートでは、商品のメーカーやカテゴリを問わず、対象チェーン店舗のレシートであればスタンプを貯められる。

対象のチェーンは、セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソンといったコンビニのほか、イオン、イトーヨーカドー、西友などの主要スーパー、ウエルシアやマツモトキヨシといったドラッグストアなど。

レシート1枚の送信につきスタンプが1つ貯まり、3つ集めることでVポイント1ポイントに交換できる。1日の申請上限は2回（2スタンプ）までで、発行から30日以内のレシートが有効となる。

新機能の開始を記念し、Vポイント公式X（旧Twitter）アカウントでは、抽選で1人に1万ポイントが当たるフォロー＆リポストキャンペーンを5月20日～26日に実施する。