川崎麻世、91歳母との“顔出し”思い出ショット添え母の日に感謝つづる「お母さん若い頃からめっちゃお綺麗ですね」「品の良いお母様」

川崎麻世、91歳母との“顔出し”思い出ショット添え母の日に感謝つづる「お母さん若い頃からめっちゃお綺麗ですね」「品の良いお母様」