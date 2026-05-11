川崎麻世、91歳母との“顔出し”思い出ショット添え母の日に感謝つづる「お母さん若い頃からめっちゃお綺麗ですね」「品の良いお母様」
俳優・歌手の川崎麻世（※崎＝たつさき、63）が10日、自身のインスタグラムを更新。現在も実家の喫茶店で毎日店に立っているという、母（91）との自身の幼少期から現在までの“顔出し”親子ショットを公開し、“母の日”に感謝をつづった。
【写真】「若い頃からめっちゃお綺麗ですね」母親に抱っこされる“赤ちゃん”時代の川崎麻世
川崎は「母の日ですね 私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ 元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてありがとう。あなたの子としてこの世に生んでくれて本当にありがとう。あの頃も今も変わらず世界でたった1人の大切な母へ」とつづり、母に抱っこされた幼少期のモノクロ写真や、成長し母と仲良く“相合傘”をする写真、そして63歳となった現在の2ショット写真をアップ。
この投稿にファンからは「お母さん若い頃からめっちゃお綺麗ですね〜今もお綺麗です」「品の良いお母様」「親孝行息子さんからパワー貰って、生涯現役でお店切り盛りされているのも素晴らしいですね」「麻世さん、お母様とそっくり 男の子はママ似になるのは本当ですね」「素敵な親孝行です」「お母様、美人ですね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「若い頃からめっちゃお綺麗ですね」母親に抱っこされる“赤ちゃん”時代の川崎麻世
川崎は「母の日ですね 私の健康な体をありがとう。私の平和な心をありがとう。そして母へ 元気でいてくれてありがとう。優しい人でいてくれてありがとう。あなたの子としてこの世に生んでくれて本当にありがとう。あの頃も今も変わらず世界でたった1人の大切な母へ」とつづり、母に抱っこされた幼少期のモノクロ写真や、成長し母と仲良く“相合傘”をする写真、そして63歳となった現在の2ショット写真をアップ。
この投稿にファンからは「お母さん若い頃からめっちゃお綺麗ですね〜今もお綺麗です」「品の良いお母様」「親孝行息子さんからパワー貰って、生涯現役でお店切り盛りされているのも素晴らしいですね」「麻世さん、お母様とそっくり 男の子はママ似になるのは本当ですね」「素敵な親孝行です」「お母様、美人ですね」などのコメントが寄せられている。