内山理名、ピザ風パンケーキ・筍ごはん・春巻きなど手料理多数披露「丁寧な暮らし憧れ」「穏やかな幸せが伝わってきます」と反響
【モデルプレス＝2026/05/11】女優の内山理名が5月10日、自身のInstagramを更新。最近作った手料理を公開し、話題となっている。
【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「旬の味わいが素敵」筍ごはん＆こごみの味噌汁並ぶ食卓
内山は「最近のごはんなどの日常のきろく」とつづり、写真を投稿。「オランダパンケーキ 長野のリンゴジャムにクリームとシナモンで甘いバージョン」「オランダパンケーキのピザ風バージョン モチモチの生地が堪らない」「筍ごはんにこごみの味噌汁。春の恵みごはん」「形やさておき⋯筍の春巻き。中華風と豚肉チーズ巻き」などとコメントを添え、手料理や植物の写真を披露している。
この投稿には「穏やかな幸せが伝わってきます」「旬の味わいが素敵」「リンゴとシナモンの組み合わせ最高」「丁寧な暮らし憧れます」「写真に癒される」「優しい気持ちになりました」「料理が上手」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】吉田栄作の13歳年下女優妻「旬の味わいが素敵」筍ごはん＆こごみの味噌汁並ぶ食卓
◆内山理名、最近の手料理などを公開
内山は「最近のごはんなどの日常のきろく」とつづり、写真を投稿。「オランダパンケーキ 長野のリンゴジャムにクリームとシナモンで甘いバージョン」「オランダパンケーキのピザ風バージョン モチモチの生地が堪らない」「筍ごはんにこごみの味噌汁。春の恵みごはん」「形やさておき⋯筍の春巻き。中華風と豚肉チーズ巻き」などとコメントを添え、手料理や植物の写真を披露している。
◆内山理名の投稿に反響
この投稿には「穏やかな幸せが伝わってきます」「旬の味わいが素敵」「リンゴとシナモンの組み合わせ最高」「丁寧な暮らし憧れます」「写真に癒される」「優しい気持ちになりました」「料理が上手」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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