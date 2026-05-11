timelesz菊池風磨、ツアー愛知・静岡公演の出演見合わせ「万全の状態での活動再開が難しく」喉の不調で活動休止中
【モデルプレス＝2026/05/11】喉の不調で休養中のtimelesz（タイムレス）の菊池風磨が、5月に愛知・静岡で開催するライブツアー「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM」への出演を見合わせることがわかった。5月11日、リセールサービス・RELIEF Ticketなどを通じて発表された。
【写真】timeleszメン「別人級」銀髪ショット
サイトでは「【重要】We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演に関するお知らせ」と題したお知らせが公開。「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。活動休止中の菊池風磨は、活動再開に向けて治療に専念しておりますが、現時点では万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました。愛知 5月16日（土）〜17日（日）・静岡 5月30日（土）〜31日（日）公演は、菊池風磨以外のメンバーで行います」と菊池が出演を見合わせることを伝えた。
愛知・静岡公演のリセール実施はないとし、「皆さまにはご心配、ご迷惑をおかけし大変恐れ入りますが、何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます」と結んでいる。
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とし「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
情報：RELIEF Ticket公式サイト
https://relief-ticket.jp/informations/27
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◆菊池風磨、ツアー愛知・静岡公演の出演見合わせ
サイトでは「【重要】We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演に関するお知らせ」と題したお知らせが公開。「We're timelesz LIVE TOUR 2026 episode 2 MOMENTUM 愛知・静岡公演におきまして、主催者からのお知らせがございます。活動休止中の菊池風磨は、活動再開に向けて治療に専念しておりますが、現時点では万全の状態での活動再開が難しく、愛知・静岡公演は出演を見合わせることとなりました。愛知 5月16日（土）〜17日（日）・静岡 5月30日（土）〜31日（日）公演は、菊池風磨以外のメンバーで行います」と菊池が出演を見合わせることを伝えた。
◆菊池風磨、一定期間活動休止
4月22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトは「弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。理由について「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要があるとの判断に至りました」とし「医師の指導のもと、本人および関係各所と協議の上、今後の活動を万全の状態で継続していくため、数週間の活動を休止させていただく運びとなりました」と報告した。今後については「休養期間中は治療に専念し、一日も早く万全の状態で皆さまの前に戻れるよう努めてまいります」とつづっている。（modelpress編集部）
情報：RELIEF Ticket公式サイト
https://relief-ticket.jp/informations/27
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