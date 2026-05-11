「北海道水揚げニシン」や「かき揚げ握り」が税込110円で食べられる『はま寿司のにっぽん旨ねた祭り』開催
100円寿司チェーン「はま寿司」は、5月12日から『はま寿司のにっぽん旨ねた祭り』を全国の店舗で開催する。「北海道水揚げニシン」や食べ応え抜群の「かき揚げ握り」が100円(税込110円)で食べられる。
北海道根室で水揚げされた、脂のりの良いニシンを酢締めにした。◆「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富山県産白えび使用)」税込110円
タマネギや富山県産の白エビなどを贅沢にかき揚げにした。
風味豊かでふわふわとした食感の釜揚げ上しらすを軍艦にした。◆「北海道産アカイカのうに和えつつみ」税込176円
ねっとりとした食感で甘みのあるアカイカをウニと和えて、のりと合わせた。◆「静岡県産 大切り一本釣り 七上(ななかみ)かつお」税込176円
濃厚な旨みで身が引き締まった「静岡県産 大切り一本釣り七上(ななかみ)かつお」の握り。◆至福の一貫シリーズ「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」税込319円
上品な脂と旨みを味わえる高級魚を握りにした。◆「柴山港･浜坂港水揚げ 甘えび(5尾のせ)」税込319円
濃厚な甘みとぷりぷり食感が楽しめる。◆「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」税込429円
黒毛和牛のカルビを焼肉風の味付けにした。◆サイドメニュー「濃厚北海道味噌ラーメン」税込429円
赤味噌と白味噌を2種ずつ合わせ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた。◆「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」税込319円
クリームチーズとスモークチーズを使ったカルボナーラ風の茶碗蒸し。◆「北海道十勝コーンコロッケ(2個)」税込242円
北海道十勝産のトウモロコシとジャガイモを使用したコロッケ。◆「白桃フロマージュパルフェ」税込473円
白桃ソースとフロマージュクリームのパルフェ。〈お食事ご優待券3,000円分が当たるキャンペーン開催〉
フェア開催を記念し、はま寿司公式Xでは、はま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分が当たるキャンペーンを実施する。
【実施期間】
5月11日〜5月13日
【応募方法】
〈1〉はま寿司公式アカウント(@hamasushi_jp)をフォロー
〈2〉「#はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト
【賞品】
抽選で合計80人にはま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分をプレゼントする。