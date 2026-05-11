「北海道水揚げニシン」や「かき揚げ握り」が税込110円で食べられる『はま寿司のにっぽん旨ねた祭り』開催

100円寿司チェーン「はま寿司」は、5月12日から『はま寿司のにっぽん旨ねた祭り』を全国の店舗で開催する。「北海道水揚げニシン」や食べ応え抜群の「かき揚げ握り」が100円(税込110円)で食べられる。

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◆「北海道水揚げ にしんの酢〆」税込110円

北海道根室で水揚げされた、脂のりの良いニシンを酢締めにした。

◆「国産野菜と白えびのかき揚げ握り(富山県産白えび使用)」税込110円

タマネギや富山県産の白エビなどを贅沢にかき揚げにした。

◆「国産 釜揚げ上しらす軍艦」税込176円

風味豊かでふわふわとした食感の釜揚げ上しらすを軍艦にした。

◆「北海道産アカイカのうに和えつつみ」税込176円

ねっとりとした食感で甘みのあるアカイカをウニと和えて、のりと合わせた。

◆「静岡県産 大切り一本釣り 七上(ななかみ)かつお」税込176円

濃厚な旨みで身が引き締まった「静岡県産 大切り一本釣り七上(ななかみ)かつお」の握り。

◆至福の一貫シリーズ「愛媛県産 大切り活〆しまあじ」税込319円

上品な脂と旨みを味わえる高級魚を握りにした。

◆「柴山港･浜坂港水揚げ 甘えび(5尾のせ)」税込319円

濃厚な甘みとぷりぷり食感が楽しめる。

◆「大判 黒毛和牛カルビ焼肉風握り」税込429円

黒毛和牛のカルビを焼肉風の味付けにした。

◆サイドメニュー「濃厚北海道味噌ラーメン」税込429円

赤味噌と白味噌を2種ずつ合わせ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた。

◆「2種のチーズのカルボナーラ風茶碗蒸し」税込319円

クリームチーズとスモークチーズを使ったカルボナーラ風の茶碗蒸し。

◆「北海道十勝コーンコロッケ(2個)」税込242円

北海道十勝産のトウモロコシとジャガイモを使用したコロッケ。

◆「白桃フロマージュパルフェ」税込473円

白桃ソースとフロマージュクリームのパルフェ。

〈お食事ご優待券3,000円分が当たるキャンペーン開催〉

フェア開催を記念し、はま寿司公式Xでは、はま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分が当たるキャンペーンを実施する。

【実施期間】

5月11日〜5月13日

【応募方法】

〈1〉はま寿司公式アカウント(@hamasushi_jp)をフォロー

〈2〉「#はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」と【食べたいねた】を記載の上、はま寿司公式アカウントによるキャンペーン投稿を引用ポスト

【賞品】

抽選で合計80人にはま寿司で使えるお食事ご優待券3,000円分をプレゼントする。