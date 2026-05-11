今日11日は強い日差しに後押しされ、各地で速いペースで気温が上昇しています。午後は広く最高気温25℃以上の夏日になり、30℃近くまで気温が上がる所もある見込みです。また、各地で紫外線が強く降り注ぎます。野外活動の際は、こまめな水分補給に加え、紫外線対策も心がけましょう。

午前中からすでに夏日続出 東京都心も3日ぶりの夏日か

昨日10日に引き続き、今日11日も広い範囲で晴れて気温が上がっています。午前11時までの最高気温は、石川県小松市で27.0℃、福島県浪江町で26.8℃、兵庫県豊岡市で26.5℃、大阪府枚方市で26.1℃、富山市で25.8℃など、すでに全国50地点近くで25℃以上の夏日となっています。





昨日10日は全国約140地点で夏日になりましたが、今日11日はさらに夏日の地点が増えるでしょう。九州の内陸部など、一部では30℃近くまで気温が上がる所もありそうです。東京都心も25℃予想で、3日ぶりの夏日になる可能性があります。午後は関東の山沿いなどでにわか雨の可能性がありますが、広い範囲で天気が崩れることはなく、からっとした暑さといった所が多い見込みです。屋外で活動をされる際は、こまめに水分補給を行いましょう。

強烈な紫外線 対策は万全に

5月に入り、紫外線が強烈になってきています。今日11日は午後も晴れる所がほとんどで、九州から東北にかけては「非常に強い」または「強い」紫外線が降り注ぐ予想です。たとえ短い時間でも、外出の際は対策を万全にしておいた方が良さそうです。

紫外線の性質

紫外線は目に見えませんが、天候や場所などにより、量が変化します。次のような紫外線の性質を知って、対策をすることが重要です。



曇りの日でも、油断はできません。薄い雲の場合は、紫外線の80%以上が透過します。

紫外線は反射する性質がありますが、反射率は、地表面の種類によって、大きく変わり、砂浜・水面は10〜20%、コンクリート・アスファルトは10%、草地・芝生・土面は10%以下です。体に浴びる紫外線は、太陽から直接届く紫外線だけでなく、反射した紫外線も加わるのです。

標高が1000メートル上昇するたびに、紫外線量は10〜12%増加します。山に出かける場合は、思わぬ日焼けをしないよう、日焼け止めをしっかり塗るなど、対策を心がけてください。