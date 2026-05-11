俳優の深田恭子さん（43）が2026年5月5日、自身のインスタグラムを更新。花束を抱えた笑顔ショットを披露した。

「芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」

深田さんは、「皆様お久しぶりです」といい、ショルダーカットの黒ワンピ姿やケーキなど3枚の写真を投稿した。「私は先日嬉しいことに、歴代の元マネージャーさん達がサプライズで芸能生活30周年のお祝いをしてくれました」と報告していた。

メンバーは「苦楽を共にし、私を支えてくれていた大切な仲間達なのです」といい、「今は他のお仕事をしていたり、部署が変わったり、離れていても、よく連絡も取り合うし、昔話で盛りあがったりしました」と振り返る。そして、「こんな幸せ日あるんだぁと夜はあたたかい気持ちで眠れました」と締めくくった。

インスタグラムに投稿された写真では、ショルダーカットの黒い服を着用。ケーキを前に、ピンクの花束を抱えて笑顔をみせていた。

この投稿には、「かわいすぎ」「今も変わらず美しくてかわいい」「ずっと可愛いのなんで？」「かわらずステキ」「天使すぎる」といったコメントが寄せられていた。