timelesz寺西拓人、まつ毛美容液のアンバサダーに就任 「三日坊主」で終わってしまう意外な一面も明かす
timeleszの寺西拓人が、まつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新アンバサダーに就任。あわせて、寺西出演の新TVCM「続ける人は、美しい。」篇が、5月16日より放映開始される。
【動画】寺西拓人出演CM『続ける人は、美しい。』
徹底的に結果にこだわるまつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新TVCMに、下積み時代を経て第一線を歩み続け、ファンと誠実に向き合い続ける寺西拓人が起用された。“続けること”に真摯な寺西と、“続けた先の結果”にこだわるラッシュアディクト。「続ける人は、美しい。」というキーメッセージに、これ以上ない説得力を持つ組み合わせが実現した。
CMでは、寺西が三日月に腰掛ける幻想的な夜の情景を舞台に、日々努力を続ける人々と、その頑張りにそっと寄り添う寺西の声と表情が描かれる。インタビューでは、“続けること”に真摯な寺西の意外な“三日坊主”エピソードや、夜の新習慣として始めたいことなど、プライベートな質問にも答えた。
撮影は、夜の街並みを背景に、水面の上に三日月が浮かぶ幻想的なセットで行われた。水面に映る月明かりが揺れる中、リボンタイが印象的な白のブラウスにバーガンディのスラックスというシックな衣装をまとった寺西。その佇まいは、セットの世界観に自然と溶け込んでいた。
寺西は、スタッフが設置した足場を慎重に渡り、三日月に腰掛けると、静寂の中にも凛とした集中力を漂わせながら撮影に挑んだ。「続ける人は、美しい。」というセリフのニュアンス違いを求めるスタッフの要望にも、声色やトーンを変えながら柔軟に対応。きれいになりたいと願う人にそっと寄り添う空気感を表現するため、何度もトライを重ねる姿が印象的だった。
さらに、寺西自ら声のトーンや姿勢について提案する場面もあり、スタッフとともに作品を作り上げていくプロフェッショナルな一面ものぞかせた。
本編では、品のある寺西の目元にズームアップしたシーンにも注目したい。撮影の合間には、三日月の上で三角座りになり、リラックスした表情でスタンバイする姿も見られ、現場の温かな雰囲気を感じさせた。
撮影は順調に進行し、穏やかな空気のまま終了。日々を懸命に過ごす人の“続ける美しさ”を、寺西が肯定してくれるようなCMに仕上がっている。
寺西拓人出演の新TVCM「続ける人は、美しい。」篇は、関東地区で5月16日より放映開始。
※寺西拓人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■寺西拓人
――今回のCM撮影の感想を教えてください。
セットがすごく素敵でかわいくて、月の上に座ったり、寝そべったりさせていただきまして、なかなかない経験をさせていただきました。水が張ってあるセットで、毎回スタッフさんが足場を置いてくださって、びしょびしょになりながらやってくださったので、すごく楽しい撮影になりました。
――今回のCMは「続ける人は、美しい。」がキーワードになっています。寺西さんご自身の活動の中で「続けること」「積み重ねること」を大切にされているかと思いますが、ご自身の経験と重なる部分はありますか？
この仕事を始めて18年ぐらいになるんですけど、最近すごく環境も変わりました。それはやっぱり続けてこなかったらできなかったことでもあったので、何より続けるっていうことがすごく大事なんだというのは、身をもって感じております。
――これは三日坊主で終わってしまった、などの失敗エピソードはありますか？
はい、掃除です（即答）。「これから使うたびに掃除したら大掃除がラクになるな」って毎回思って年始に臨むんですけど、本当に三日坊主というか…気づいたらやっぱり年末に掃除してるっていうのを、何十年もやっております（笑）。来年こそは！と毎年思っております（笑）。
――ラッシュアディクトは目元の印象をアップさせる商品ですが、寺西さんご自身が人と話すときやふとした瞬間に、つい見てしまう、惹きつけられてしまうポイントはありますか？
人とお話しするときは基本的には目を見てお話しさせていただくので、目元を気にするかな、惹きつけられてしまうかなっていうのはありますね。（目を見てお話ししないと）自分の思ってることも伝わらなさそうだし、目からの情報もあると思うので。
――ラッシュアディクトは”寝る前の新習慣”にもなるアイテムですが、寺西さんご自身がこれから新しく習慣にしたいことはありますか？
寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的に見えるからです（笑）。読書する人は身近にはあんまりいないんですけど、僕自身お芝居のお仕事も多くて、台本は読めるんですけど、小説とかを読む機会がなくて。寝る前もそうですけど、ちょっとした撮影の空き時間とかに小説を読んでいたらかっこいいなっていうすごい不純な動機で始めてみたいなと思います！（笑）
――ラッシュアディクトは全国の美容院やエステサロン、ネイルサロンなどで広く取り扱われており、そこに寺西さんのPOPなど店頭ツールが設置される予定です。楽しみにしている方にメッセージをお願いします。
ぜひサロンでの待ち時間とかに見つけて、写真を撮ってくれたりしたら、サロンのPOPの僕も喜ぶと思うのでよろしくお願いします。
【動画】寺西拓人出演CM『続ける人は、美しい。』
徹底的に結果にこだわるまつ毛美容液「ラッシュアディクト」の新TVCMに、下積み時代を経て第一線を歩み続け、ファンと誠実に向き合い続ける寺西拓人が起用された。“続けること”に真摯な寺西と、“続けた先の結果”にこだわるラッシュアディクト。「続ける人は、美しい。」というキーメッセージに、これ以上ない説得力を持つ組み合わせが実現した。
撮影は、夜の街並みを背景に、水面の上に三日月が浮かぶ幻想的なセットで行われた。水面に映る月明かりが揺れる中、リボンタイが印象的な白のブラウスにバーガンディのスラックスというシックな衣装をまとった寺西。その佇まいは、セットの世界観に自然と溶け込んでいた。
寺西は、スタッフが設置した足場を慎重に渡り、三日月に腰掛けると、静寂の中にも凛とした集中力を漂わせながら撮影に挑んだ。「続ける人は、美しい。」というセリフのニュアンス違いを求めるスタッフの要望にも、声色やトーンを変えながら柔軟に対応。きれいになりたいと願う人にそっと寄り添う空気感を表現するため、何度もトライを重ねる姿が印象的だった。
さらに、寺西自ら声のトーンや姿勢について提案する場面もあり、スタッフとともに作品を作り上げていくプロフェッショナルな一面ものぞかせた。
本編では、品のある寺西の目元にズームアップしたシーンにも注目したい。撮影の合間には、三日月の上で三角座りになり、リラックスした表情でスタンバイする姿も見られ、現場の温かな雰囲気を感じさせた。
撮影は順調に進行し、穏やかな空気のまま終了。日々を懸命に過ごす人の“続ける美しさ”を、寺西が肯定してくれるようなCMに仕上がっている。
寺西拓人出演の新TVCM「続ける人は、美しい。」篇は、関東地区で5月16日より放映開始。
※寺西拓人のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■寺西拓人
――今回のCM撮影の感想を教えてください。
セットがすごく素敵でかわいくて、月の上に座ったり、寝そべったりさせていただきまして、なかなかない経験をさせていただきました。水が張ってあるセットで、毎回スタッフさんが足場を置いてくださって、びしょびしょになりながらやってくださったので、すごく楽しい撮影になりました。
――今回のCMは「続ける人は、美しい。」がキーワードになっています。寺西さんご自身の活動の中で「続けること」「積み重ねること」を大切にされているかと思いますが、ご自身の経験と重なる部分はありますか？
この仕事を始めて18年ぐらいになるんですけど、最近すごく環境も変わりました。それはやっぱり続けてこなかったらできなかったことでもあったので、何より続けるっていうことがすごく大事なんだというのは、身をもって感じております。
――これは三日坊主で終わってしまった、などの失敗エピソードはありますか？
はい、掃除です（即答）。「これから使うたびに掃除したら大掃除がラクになるな」って毎回思って年始に臨むんですけど、本当に三日坊主というか…気づいたらやっぱり年末に掃除してるっていうのを、何十年もやっております（笑）。来年こそは！と毎年思っております（笑）。
――ラッシュアディクトは目元の印象をアップさせる商品ですが、寺西さんご自身が人と話すときやふとした瞬間に、つい見てしまう、惹きつけられてしまうポイントはありますか？
人とお話しするときは基本的には目を見てお話しさせていただくので、目元を気にするかな、惹きつけられてしまうかなっていうのはありますね。（目を見てお話ししないと）自分の思ってることも伝わらなさそうだし、目からの情報もあると思うので。
――ラッシュアディクトは”寝る前の新習慣”にもなるアイテムですが、寺西さんご自身がこれから新しく習慣にしたいことはありますか？
寝る前に読書とかできたらいいなって思います。すごく知的に見えるからです（笑）。読書する人は身近にはあんまりいないんですけど、僕自身お芝居のお仕事も多くて、台本は読めるんですけど、小説とかを読む機会がなくて。寝る前もそうですけど、ちょっとした撮影の空き時間とかに小説を読んでいたらかっこいいなっていうすごい不純な動機で始めてみたいなと思います！（笑）
――ラッシュアディクトは全国の美容院やエステサロン、ネイルサロンなどで広く取り扱われており、そこに寺西さんのPOPなど店頭ツールが設置される予定です。楽しみにしている方にメッセージをお願いします。
ぜひサロンでの待ち時間とかに見つけて、写真を撮ってくれたりしたら、サロンのPOPの僕も喜ぶと思うのでよろしくお願いします。