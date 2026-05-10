SixTONES森本慎太郎「1人TOKIOをやりたい」長瀬智也＆松岡昌宏への憧れ語る 主演ドラマ鑑賞で決意「令和の長瀬智也になろう」
【モデルプレス＝2026/05/10】SixTONESの森本慎太郎が、5月9日放送のラジオ番組「SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル」（ニッポン放送／毎週土曜23時30分〜）に田中樹とともに出演。憧れの人物を明かした。
【写真】SixTONESメンバー、ファン驚きの日焼け姿
最近DVDボックスを購入したという森本。元TOKIOの長瀬智也主演のドラマ「泣くな、はらちゃん」（日本テレビ／2013年）、ドラマ「マイ☆ボス マイ☆ヒーロー」（日本テレビ／2006年）のDVDを購入したと話し、「『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』全部観ました」と明かした。
森本は「あれ最高ですよね。平成ドラマってお話はすごいしっかりしてるんだけど、その中にクスッと笑えるところがあったり。けど、まっすぐメッセージ伝えたり」「真面目と笑いの良いところを全部ぎゅっと集めてるのをめっちゃ感じて」と平成ドラマの良さを熱弁。以前から憧れがあった長瀬に「俺は1個思いました！“令和の長瀬智也”になろう」と再確認することになったと告白した。「俺ならあの時の長瀬さんと同じようなやつできるんじゃね？」とイメージ的に近い人物だろうとも思うそうで、田中も「慎太郎らしさももちろんありながら、あっち路線が1番似合うと思うよ」と太鼓判を押した。
また森本は過去の放送でハリウッド俳優のジェイソン・モモアへの憧れも語っていたことから「兄貴肌な感じと長瀬、モモアスタイルを融合して、令和の俺を作っていこう」と口に。さらに「俺は松兄の部分も欲しいのよ」と元TOKIOの松岡昌宏の名前も上げ「俺は1人TOKIOをやりたいわけ」「松兄の後輩の面倒見の良さとか兄貴肌な感じと、『長瀬モモアスタイル』を融合して、令和の俺を作っていこうって決めたんです」と憧れと決意を語っていた。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆SixTONES森本慎太郎、長瀬智也への憧れ語る
最近DVDボックスを購入したという森本。元TOKIOの長瀬智也主演のドラマ「泣くな、はらちゃん」（日本テレビ／2013年）、ドラマ「マイ☆ボス マイ☆ヒーロー」（日本テレビ／2006年）のDVDを購入したと話し、「『マイ☆ボス マイ☆ヒーロー』全部観ました」と明かした。
◆SixTONES森本慎太郎、兄貴肌なスタイルに決意告白
また森本は過去の放送でハリウッド俳優のジェイソン・モモアへの憧れも語っていたことから「兄貴肌な感じと長瀬、モモアスタイルを融合して、令和の俺を作っていこう」と口に。さらに「俺は松兄の部分も欲しいのよ」と元TOKIOの松岡昌宏の名前も上げ「俺は1人TOKIOをやりたいわけ」「松兄の後輩の面倒見の良さとか兄貴肌な感じと、『長瀬モモアスタイル』を融合して、令和の俺を作っていこうって決めたんです」と憧れと決意を語っていた。（modelpress編集部）
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