「そっくり」「お母さんも美人」 三田寛子、母の日に亡き母の思い出ショット公開
女優の三田寛子が9日にInstagramを更新。亡き母との思い出ショットを披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【別カット】赤ちゃんを抱っこする三田寛子の実母
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
母の日の朝に三田が「最愛の母を偲んで」と投稿したのは亡き母との思い出ショット。1枚目は自身と芝翫の結婚式での記念ショット、2枚目の写真は、保母として働いていた実母が赤ちゃんを抱っこする姿が収められている。
投稿の中で三田は母について「慎ましやかで謙虚でいつも周りに気を配り子供には厳しくも溢れる愛情で育ててくれました」と振り返り「誰よりも尊敬しています」とコメント。さらに「私も母たちに感謝の敬意をこめて 中村の母にはカードにしたため里の母には天を仰ぎながら独り言」とつづっている。
三田が披露した実母の姿に、ファンからは「そっくり」「お母さんも美人」「素敵なお母様だったんですね」などの声が集まっている。
引用：「三田寛子」Instagram（@mita.hiroko_official）
【別カット】赤ちゃんを抱っこする三田寛子の実母
三田は1991年に歌舞伎俳優・中村芝翫（しかん）と結婚。長男・中村橋之助、次男・中村福之助、三男・歌之助はそれぞれ歌舞伎界で活躍している。
母の日の朝に三田が「最愛の母を偲んで」と投稿したのは亡き母との思い出ショット。1枚目は自身と芝翫の結婚式での記念ショット、2枚目の写真は、保母として働いていた実母が赤ちゃんを抱っこする姿が収められている。
三田が披露した実母の姿に、ファンからは「そっくり」「お母さんも美人」「素敵なお母様だったんですね」などの声が集まっている。
引用：「三田寛子」Instagram（@mita.hiroko_official）