【ラ・リーガ】ソシエダ 2−2 ベティス（日本時間5月10日／アノエタ）

【映像】久保建英の「絶品スルーパス」（実際の様子）

ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、DFラインを引き裂くスルーパスでチャンスメーク。決定機創出にファンが歓喜した。

ソシエダは日本時間5月10日、ラ・リーガ第35節でベティスと対戦。右ウイングで先発出場した久保は、開始早々の8分に決定機を作り出す。

ソシエダが最終ラインでパスを繋いでビルドアップすると、右SBのアリツ・エルストンドから久保へ縦パス。すると、タッチライン際で日本代表レフティーは、ワンタッチで中央へカットイン。3人に囲まれる状態になりながら、2タッチ目でグラウンダーの美しいスルーパスを放った。

このパスに反応したFWオーリ・オスカルソンは、ハーフウェーラインから一気に相手最終ラインを抜け出す。しかし、オスカルソンはペナルティーエリアに入ると、フリーにもかかわらずボールタッチが乱れ、GKと1対1になるも並走していたFWアンデル・バレネチェアへのパスを選択。すると、懸命に戻ったベティスのFWアイトール・ルイバルにカットされ、決定機を逸した。

「あとは決めてくださいという神パス」の声

DAZNで解説を務めた佐藤勇人氏は、「うーん、もったいない。（オスカルソンは）最後のドリブルのところで足元に入ってしまいましたね」と決定機逸を指摘。一方で「久保のスルーパスがうまかったですね。内側に入ってからのスルーパス。素晴らしかったですね」と久保のパスを絶賛した。

この一部始終には、ファンも注目。SNS上では、「久保のパスが神すぎる」「完璧やろ」「久保建英のパス良かったな」「久保神パスうま」「あとは決めてくださいという神パス」「文句なしのスルーパス」など称賛の声で溢れた。

一方で、「タケの最高のパスでアシストつかないどころか、ゴールにすら結びつけられないって…」「タケのアシストをまた無駄にした」「なんで最後パスしたんや」「オスカルソンは何をしたいんだ？終わってる」などオスカルソンに対して厳しい声が上がっている。

その後も久保は26分、36分にオスカルソンへのスルーパスから決定機を創出するも、どちらもゴールには繋がらず。0−2となった54分にMFパブロ・マリンとの交代でベンチに下がっている。

なおソシエダは、終盤に追いつき2−2のドローに持ち込んだ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

