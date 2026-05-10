整理収納アドバイザーの渡辺美奈代、シンクの下の収納を披露 無印良品＆セリアのグッズを活用して整理整頓「とってもキレイです」「マグネット付き！便利ですね」
元おニャン子クラブのメンバーで歌手・タレントの渡辺美奈代（56）が7日、自身のブログを更新。「無印良品」と「セリア」で購入したグッズを使って整理した、シンクの下の収納を公開した。
【写真】「無印とセリアで購入したケースで収納しています！」シンクの下の収納を披露した渡辺美奈代
整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。
この日のブログでは「昨日のゴールデンウィーク最終日はお片付けの日に。。。無印とセリアで必要な物購入しに で新商品見つけ購入しました！」と、写真で購入アイテムを紹介した。
同日の別のブログでは「シンク下の見直し」を行ったことを明かし、「無印とセリアで購入したケースで収納しています！」とキレイに整理整頓された様子を披露した。
コメント欄には「シンク下もキレイに収納されていますね」「美奈代さん、見せて下さり…ありがとうございます マグネット付き！便利ですね」「見直し！とってもキレイです」「美奈代ちゃんの整理収納見習わないとです」との声が寄せられている。
【写真】「無印とセリアで購入したケースで収納しています！」シンクの下の収納を披露した渡辺美奈代
整理収納アドバイザーの資格を持ち、SNSでは冷蔵庫の収納や模様替えした部屋の様子などをたびたび披露してきた渡辺。
この日のブログでは「昨日のゴールデンウィーク最終日はお片付けの日に。。。無印とセリアで必要な物購入しに で新商品見つけ購入しました！」と、写真で購入アイテムを紹介した。
コメント欄には「シンク下もキレイに収納されていますね」「美奈代さん、見せて下さり…ありがとうございます マグネット付き！便利ですね」「見直し！とってもキレイです」「美奈代ちゃんの整理収納見習わないとです」との声が寄せられている。