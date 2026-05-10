女優でタレントのMEGUMI（44）が9日、MBS「おしゃべり小料理ゆみこ」（土曜 後4・00）に出演。結婚、出産後の“暗黒時代”について語った。

MEGUMIは現在、女優業のほか、飲食店経営、プロデュース業でも活躍。「今、15個くらいまわしているんで。作品とかいろんなものを。めっちゃ仕事しているんですよ」という多忙な日を送っている。

芸能界入りのスタートはグラビアアイドル。人気もあった2008年7月に「Dragon Ash」のボーカル・Kjこと降谷建志と結婚し、2009年2月に長男が誕生した。（2023年12月に離婚）。

私生活は順風満帆も、MEGUMIは「仕事が一切なくなったんですね。多分そのグラビアとかでガンガンやってきた時よりも収入が10分の1くらい。その年の10分の1は染みますよ。結婚していたとはいえ」と語った。

その理由を「それはなぜかというと、世間がママだと見るので、冷蔵庫の中を見せてくださいとか、家族の話を暴露してください、とか、ママタレントとしての仕事しかなくなったんですね。私はちゃんと、お芝居とか映画とかに出たいという夢がずっとあったので、ママ（タレント）をやっちゃうと、この夢がまた遠のいちゃうなというのがあったので、なかなかお引き受けができなかったんですよね」と説明。

日によっては「もうダメかもしれない。お金もないし、私なんか忘れられている」と思ったりしたとも明かし「めちゃくちゃしんどかったです。あの時期は」と振り返っていた。