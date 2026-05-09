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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

最近、スマホショルダーを買ったはいいけれど使わなくなっている……これって私だけではないのでは？

財布が入らないからバッグは別で必要だし、充電や会計のたびに取り出すのが面倒で、結局ポケットにスマホを入れて持ち運んでしまうんですよね。

「本革ヴィンテージスマホショルダー For エブリデー」は、そんなスマホショルダーへの不満を解消してくれるアイテムです。本革なので毎日使うほどに深みのある質感に変化していきます。

充電も決済も「入れたまま」でOK

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このスマホショルダーの便利さは、「入れたまま使える」ことにあります。

本体には、スマホを収納したままコネクターを差し込める「差し込みスポット」を搭載。わざわざ取り出さなくても充電でき、有線イヤホンも取り出さずに使えます。

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さらに背面にはICカード専用ポケットを配置していて、バッグや財布からカードを出さずに、ショルダーごとタッチ決済が可能です。

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移動や会計のたびに手を止めなくていい。小さな時短のようですが、日常の快適さは大きく向上するはず。

「探さない」を実現する8つのポケット

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シンプルに見えて、機能性は抜群。8つのポケットがあるので、必要なときに必要なものがすぐに取り出せるようになっています。

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「カードはここ」「現金はここ」「鍵はここ」と役割がはっきりしているので、「入れたはいいけれど探すのに手間がかかる」という事態を防げます。

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このスマホショルダーひとつあれば、財布を持たずに身軽にお出かけできます。

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さらに、Wファスナーで大きく開き、中身を一望しやすいのも実用的。

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鍵ポケットには専用パーツがあり、鍵を簡単に着脱できます。

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鍵を通す部分は、ネイルをしていても着脱しやすいリング、その名も「奇跡のリング」を採用。細かな部分まで快適さにこだわっていることがうかがえます。

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斜め掛けでも手持ちでも。持ち方は自由

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持ち方のバリエーションが多いのも、この製品の使いやすさにつながっています。

ショルダーストラップ以外にも、21cmのハンドストラップが付属。

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ハンドポーチとして使ったり、ベルトループに取り付けたりと、シーンに応じて持ち方を変えられます。

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使い込むほど自分のものになる、ヴィンテージワックスレザーの魅力

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便利さだけではなく「素材そのものの魅力」も、このスマホショルダーの軸です。

採用しているのは、牛革のヴィンテージワックスレザー。使い込むほど色艶や質感に深みが増していきます。

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金具にも真鍮を採用しており、革と同じように経年変化していきます。

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新品の完成度で終わるのではなく、時間とともに持ち主に馴染んでいく。スマホショルダーという日用品に、そこまで素材体験を持ち込んでいる点はなかなか珍しいのではないでしょうか。

「本革ヴィンテージスマホショルダー For エブリデー」はクラウドファンディングサイトのmachi-yaでキャンペーンを開始したところです。興味のある方は以下から詳細をチェックしてみてください。

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Source: machi-ya