山田あいのインスタグラム＠_.yamada.aiii._より

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　グラビアアイドル・山田あい(22)が、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。

【写真】サイズUP！美体にさらに磨きをかけた山田あい

　撮影は初めて訪れたという宮古島で行われた。自身のインスタグラムにオフショットも掲載し「初宮古島　海綺麗すぎた　ウミガメにも沢山会えたのー！」としっかり満喫したことを明かした。

　花柄、ニットタイプ、白の肩ひもなしタイプなど、面積小さめの衣装たっぷり。前面に大きく切れ込みの入った黒のワンショルダーのハイレグワンピースなど、これでもかと見せつけている。

　インスタにはオフショットも掲載し「衣装も華やかでセクシー　そしてむっちむっちなボリュームをご堪能あれ」としっかりアピールした。胸の部分を、あしらった花だけで隠したようなスケスケ衣装のショットでは「個人的お気に入り　衣装も髪型も可愛い系　実はお酒も飲んじゃってたから週プレのムービーで可愛子ぶってるのうつってるかも」と裏話もチラリと明かした。

　「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。体形維持の難しさにも言及しており「胸のサイズは大きくなったみたいで、スタイリストさんから『カラダのサイズ表と実物が違うから、ちゃんと入るように水着を手直しするね』って言われました」と明かしていた。

　同号は溝端葵が表紙＆巻頭を担当。山崎あみ、瀧山あかね、「アニメクラシックス ANISON Fire FES」公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ　変幻自在のヒロインズ!!!の花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉も登場している。

（よろず～ニュース編集部）