グラビアアイドル・山田あい(22)が、4月27日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。



【写真】サイズUP！美体にさらに磨きをかけた山田あい

撮影は初めて訪れたという宮古島で行われた。自身のインスタグラムにオフショットも掲載し「初宮古島 海綺麗すぎた ウミガメにも沢山会えたのー！」としっかり満喫したことを明かした。



花柄、ニットタイプ、白の肩ひもなしタイプなど、面積小さめの衣装たっぷり。前面に大きく切れ込みの入った黒のワンショルダーのハイレグワンピースなど、これでもかと見せつけている。



インスタにはオフショットも掲載し「衣装も華やかでセクシー そしてむっちむっちなボリュームをご堪能あれ」としっかりアピールした。胸の部分を、あしらった花だけで隠したようなスケスケ衣装のショットでは「個人的お気に入り 衣装も髪型も可愛い系 実はお酒も飲んじゃってたから週プレのムービーで可愛子ぶってるのうつってるかも」と裏話もチラリと明かした。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。体形維持の難しさにも言及しており「胸のサイズは大きくなったみたいで、スタイリストさんから『カラダのサイズ表と実物が違うから、ちゃんと入るように水着を手直しするね』って言われました」と明かしていた。



同号は溝端葵が表紙＆巻頭を担当。山崎あみ、瀧山あかね、「アニメクラシックス ANISON Fire FES」公式コスプレイヤー「Team クラ・コス」コラボ 変幻自在のヒロインズ!!!の花咲楓香・波崎天結・成瀬いな、神田あいり、琴雛ひな、博多彩葉も登場している。



（よろず～ニュース編集部）