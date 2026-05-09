Photo: 岡本玄介

これでもう手首は痛くないぞ。

世の中マウスパッドは数あれど、自分に合ったリストレストを見付けるのは意外と難しいもの。高さや幅、中身の素材や柔らかさがバラバラで、マウスパッドと一体型だと今度はパッド側が好みじゃなかったり…。

筆者が使っていたジェル入り一体型リストレストは相性が悪く、長時間のマウス使用でズキっと痛みを感じて困っていました。しかもアレコレ探しても、「これだ！」というのに出会えなかったんです。

空気のようなリストレスト

3COINSの店頭でたまたま目にしたのが、「3D構造マウスクッション」。スリコですが880円。だけど「ものは試しで」と買ったらこれが良かったんです。

Photo: 岡本玄介

材質はポリウレタン。中身がスカスカですが弾力があり、手首を乗せると少し沈む程度でフワっと支えられる感じがあります。

少し傾斜があるので、前後の向きはお好みですね。手のひらの付け根やマウスの高さによっては、幅の広い方をマウスに向けても全然OKです。

Photo: 岡本玄介

暑い日でも蒸れない

重さは27gで、持ってみると空気のよう。これならカフェや仕事部屋の移動で持ち運んでも、「無」に等しいです。

握りつぶしてみると、食器用スポンジより硬いかなという感触。隙間だらけなので、暑い日でも蒸れ知らずで、仮に汗ばんでも洗えてすぐに乾きます。

Photo: 岡本玄介

夏専用にしても良い

どれほどリストレスト難民がいるのかは分かりませんが、一般的なジェル入りより厚みと弾力がちょうど良く、不思議と手首に馴染むんですよね。

夏用のリストレストとして購入するのもアリかと思います。

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Source: 3COINS