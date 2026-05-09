　5月7日～8日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<8025> ツカモト　　　東Ｓ　 26/ 3　　　 50　　　180　 260.0　　5/8
<7256> 河西工　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 2500　　 5300　 112.0　　5/8
<3175> ＡＰＨＤ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　380　　　720　　89.5　　5/7
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　 26/ 4　　　610　　 1060　　73.8　　5/7
<6840> ＡＫＩＢＡ　　東Ｓ　 26/ 3　　　800　　 1373　　71.6　　5/8
<7883> サンメッセ　　東Ｓ　 26/ 3　　　345　　　543　　57.4　　5/8
<7898> ウッドワン　　東Ｓ　 26/ 3　　 1200　　 1750　　45.8　　5/7
<7161> じもとＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　 2200　　 3100　　40.9　　5/7
<5918> 滝上工　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1409　　40.9　　5/8
<5138> リベース　　　東Ｇ　 26/ 3　　　 71　　　 99　　39.4　　5/8

<9791> ビケンテクノ　東Ｓ　 26/ 3　　 1600　　 2210　　38.1　　5/7
<8070> 東京産　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2900　　 4000　　37.9　　5/8
<5984> 兼房　　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1344　　34.4　　5/8
<1827> ナカノフドー　東Ｓ　 26/ 3　　 4400　　 5900　　34.1　　5/8
<1379> ホクト　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 6280　　 8100　　29.0　　5/8
<6392> ヤマダコーポ　東Ｓ　 26/ 3　　 2100　　 2700　　28.6　　5/8
<7937> ツツミ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 4200　　 5398　　28.5　　5/8
<6737> ＥＩＺＯ　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2900　　 3700　　27.6　　5/8
<2780> コメ兵ＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　 6730　　 8514　　26.5　　5/8
<1762> 高松グループ　東Ｐ　 26/ 3　　14000　　17500　　25.0　　5/8

<3690> イルグルム　　東Ｓ　 26/ 9　　　240　　　300　　25.0　　5/8
<6877> ＯＢＡＲＡＧ　東Ｓ　 26/ 9　　 9550　　11800　　23.6　　5/7
<9367> 大東港運　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1000　　 1230　　23.0　　5/7
<6549> ＤＭソリュ　　東Ｓ　 26/ 3　　　798　　　967　　21.2　　5/7
<6351> 鶴見製　　　　東Ｐ　 26/ 3　　11300　　13603　　20.4　　5/8
<5958> 三洋工　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 1700　　 2040　　20.0　　5/8
<9997> ベルーナ　　　東Ｐ　 26/ 3　　13500　　16200　　20.0　　5/7
<9405> 朝日放送ＨＤ　東Ｐ　 26/ 3　　 3700　　 4415　　19.3　　5/8
<3434> アルファＣｏ　東Ｓ　 26/ 3　　 1400　　 1650　　17.9　　5/8
<5821> 平河ヒューテ　東Ｐ　 26/ 3　　 4000　　 4630　　15.8　　5/7

<5076> インフロニア　東Ｐ　 26/ 3　　92700　 107200　　15.6　　5/8
<6638> ミマキエンジ　東Ｐ　 26/ 3　　 7800　　 8900　　14.1　　5/8
<7792> コラントッテ　東Ｇ　 26/ 9　　 1900　　 2100　　10.5　　5/8
<9438> ＭＴＩ　　　　東Ｐ　 26/ 9　　 3300　　 3600　　 9.1　　5/8
<7711> 助川電気　　　東Ｓ　 26/ 9　　 1190　　 1290　　 8.4　　5/7
<9353> 桜島埠　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　380　　　404　　 6.3　　5/7
<7609> ダイトロン　　東Ｐ　 26/12　　 7200　　 7640　　 6.1　　5/7
<3042> セキュアヴェ　東Ｓ　 26/ 3　　　109　　　115　　 5.5　　5/8
<8891> ＡＭＧＨＤ　　東Ｓ　 26/ 3　　 1720　　 1812　　 5.3　　5/7
<9726> ＫＮＴＣＴ　　東Ｓ　 26/ 3　　 7300　　 7600　　 4.1　　5/8

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース

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