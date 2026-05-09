今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (5/7～5/8 発表分)
5月7日～8日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<8025> ツカモト 東Ｓ 26/ 3 50 180 260.0 5/8
<7256> 河西工 東Ｓ 26/ 3 2500 5300 112.0 5/8
<3175> ＡＰＨＤ 東Ｓ 26/ 3 380 720 89.5 5/7
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 26/ 4 610 1060 73.8 5/7
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ 26/ 3 800 1373 71.6 5/8
<7883> サンメッセ 東Ｓ 26/ 3 345 543 57.4 5/8
<7898> ウッドワン 東Ｓ 26/ 3 1200 1750 45.8 5/7
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ 26/ 3 2200 3100 40.9 5/7
<5918> 滝上工 東Ｓ 26/ 3 1000 1409 40.9 5/8
<5138> リベース 東Ｇ 26/ 3 71 99 39.4 5/8
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ 26/ 3 1600 2210 38.1 5/7
<8070> 東京産 東Ｐ 26/ 3 2900 4000 37.9 5/8
<5984> 兼房 東Ｓ 26/ 3 1000 1344 34.4 5/8
<1827> ナカノフドー 東Ｓ 26/ 3 4400 5900 34.1 5/8
<1379> ホクト 東Ｐ 26/ 3 6280 8100 29.0 5/8
<6392> ヤマダコーポ 東Ｓ 26/ 3 2100 2700 28.6 5/8
<7937> ツツミ 東Ｓ 26/ 3 4200 5398 28.5 5/8
<6737> ＥＩＺＯ 東Ｐ 26/ 3 2900 3700 27.6 5/8
<2780> コメ兵ＨＤ 東Ｓ 26/ 3 6730 8514 26.5 5/8
<1762> 高松グループ 東Ｐ 26/ 3 14000 17500 25.0 5/8
<3690> イルグルム 東Ｓ 26/ 9 240 300 25.0 5/8
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 東Ｓ 26/ 9 9550 11800 23.6 5/7
<9367> 大東港運 東Ｓ 26/ 3 1000 1230 23.0 5/7
<6549> ＤＭソリュ 東Ｓ 26/ 3 798 967 21.2 5/7
<6351> 鶴見製 東Ｐ 26/ 3 11300 13603 20.4 5/8
<5958> 三洋工 東Ｓ 26/ 3 1700 2040 20.0 5/8
<9997> ベルーナ 東Ｐ 26/ 3 13500 16200 20.0 5/7
<9405> 朝日放送ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 3700 4415 19.3 5/8
<3434> アルファＣｏ 東Ｓ 26/ 3 1400 1650 17.9 5/8
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 26/ 3 4000 4630 15.8 5/7
<5076> インフロニア 東Ｐ 26/ 3 92700 107200 15.6 5/8
<6638> ミマキエンジ 東Ｐ 26/ 3 7800 8900 14.1 5/8
<7792> コラントッテ 東Ｇ 26/ 9 1900 2100 10.5 5/8
<9438> ＭＴＩ 東Ｐ 26/ 9 3300 3600 9.1 5/8
<7711> 助川電気 東Ｓ 26/ 9 1190 1290 8.4 5/7
<9353> 桜島埠 東Ｓ 26/ 3 380 404 6.3 5/7
<7609> ダイトロン 東Ｐ 26/12 7200 7640 6.1 5/7
<3042> セキュアヴェ 東Ｓ 26/ 3 109 115 5.5 5/8
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1720 1812 5.3 5/7
<9726> ＫＮＴＣＴ 東Ｓ 26/ 3 7300 7600 4.1 5/8
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<8025> ツカモト 東Ｓ 26/ 3 50 180 260.0 5/8
<7256> 河西工 東Ｓ 26/ 3 2500 5300 112.0 5/8
<3175> ＡＰＨＤ 東Ｓ 26/ 3 380 720 89.5 5/7
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 26/ 4 610 1060 73.8 5/7
<6840> ＡＫＩＢＡ 東Ｓ 26/ 3 800 1373 71.6 5/8
<7883> サンメッセ 東Ｓ 26/ 3 345 543 57.4 5/8
<7898> ウッドワン 東Ｓ 26/ 3 1200 1750 45.8 5/7
<7161> じもとＨＤ 東Ｓ 26/ 3 2200 3100 40.9 5/7
<5918> 滝上工 東Ｓ 26/ 3 1000 1409 40.9 5/8
<5138> リベース 東Ｇ 26/ 3 71 99 39.4 5/8
<9791> ビケンテクノ 東Ｓ 26/ 3 1600 2210 38.1 5/7
<8070> 東京産 東Ｐ 26/ 3 2900 4000 37.9 5/8
<5984> 兼房 東Ｓ 26/ 3 1000 1344 34.4 5/8
<1827> ナカノフドー 東Ｓ 26/ 3 4400 5900 34.1 5/8
<1379> ホクト 東Ｐ 26/ 3 6280 8100 29.0 5/8
<6392> ヤマダコーポ 東Ｓ 26/ 3 2100 2700 28.6 5/8
<7937> ツツミ 東Ｓ 26/ 3 4200 5398 28.5 5/8
<6737> ＥＩＺＯ 東Ｐ 26/ 3 2900 3700 27.6 5/8
<2780> コメ兵ＨＤ 東Ｓ 26/ 3 6730 8514 26.5 5/8
<1762> 高松グループ 東Ｐ 26/ 3 14000 17500 25.0 5/8
<3690> イルグルム 東Ｓ 26/ 9 240 300 25.0 5/8
<6877> ＯＢＡＲＡＧ 東Ｓ 26/ 9 9550 11800 23.6 5/7
<9367> 大東港運 東Ｓ 26/ 3 1000 1230 23.0 5/7
<6549> ＤＭソリュ 東Ｓ 26/ 3 798 967 21.2 5/7
<6351> 鶴見製 東Ｐ 26/ 3 11300 13603 20.4 5/8
<5958> 三洋工 東Ｓ 26/ 3 1700 2040 20.0 5/8
<9997> ベルーナ 東Ｐ 26/ 3 13500 16200 20.0 5/7
<9405> 朝日放送ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 3700 4415 19.3 5/8
<3434> アルファＣｏ 東Ｓ 26/ 3 1400 1650 17.9 5/8
<5821> 平河ヒューテ 東Ｐ 26/ 3 4000 4630 15.8 5/7
<5076> インフロニア 東Ｐ 26/ 3 92700 107200 15.6 5/8
<6638> ミマキエンジ 東Ｐ 26/ 3 7800 8900 14.1 5/8
<7792> コラントッテ 東Ｇ 26/ 9 1900 2100 10.5 5/8
<9438> ＭＴＩ 東Ｐ 26/ 9 3300 3600 9.1 5/8
<7711> 助川電気 東Ｓ 26/ 9 1190 1290 8.4 5/7
<9353> 桜島埠 東Ｓ 26/ 3 380 404 6.3 5/7
<7609> ダイトロン 東Ｐ 26/12 7200 7640 6.1 5/7
<3042> セキュアヴェ 東Ｓ 26/ 3 109 115 5.5 5/8
<8891> ＡＭＧＨＤ 東Ｓ 26/ 3 1720 1812 5.3 5/7
<9726> ＫＮＴＣＴ 東Ｓ 26/ 3 7300 7600 4.1 5/8
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて作成しています。
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース
株探ニュース