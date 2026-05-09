目の前に海が広がるラグジュアリーリゾート

©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

三浦半島最南端に位置する、神奈川県最大の自然島、城ヶ島にある「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」は、全室オーシャンビューが楽しめるラグジュアリーリゾート。宿の目の前には手つかずの自然が残る、長津呂（ながとろ）の磯が広がっています。

宿に入ると、まず目に入るのは開放感あふれるエントランス。扉が開いた瞬間に、思わず声が出てしまうほど美しい青い海の絶景が広がります。

まずはソファ席に案内してもらって、ひと休み。ウェルカムドリンクを飲みながら、ゆっくりチェックインをすることができます。高い背もたれで仕切りられたプライベートな空間になっているので、周りの目を気にせずくつろげるのもうれしいポイントです。

ロビーには24時間バトラーが常駐しているバトラーデスクもあります。困ったことがあったらいつでも相談してみてくださいね。

宿泊すみずみinfo

カウンターの壁は長津呂崎の荒々しい岩場をイメージしているそう。ほかにも宿には、海や岩場などをモチーフにした装飾が施されているので探してみて。





お部屋に行く前にスーベニールコーナーに寄り道。ここでは「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」オリジナルアイテムから、地元・城ヶ島の雑貨や食品などを中心にセレクトされたおみやげがズラリと並びます。

サングラスなど、マリンレジャーには欠かせないアイテムも充実。海辺の宿らしいセンスのよい品揃えにも注目です。

洗練された海のリゾートを体現した豪華な客室

「ふふオーシャンスイート」（税・サービス料込み入湯税別）2名1室 1泊2食付き 20万9000円〜／©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

今回宿泊したのは、テラコッタカラーで統一された「ふふオーシャンスイート」。まるで地中海のリゾートホテルのような、モダンで洗練された一室です。窓からは長津呂の磯や、果てしなく続く海を一望することができます。

©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

ソファには秘密があり、座ると目線が地平線と同じ高さになるよう設計されています。ふかふかのソファに座って美しい海を眺める時間は至福のひとときです。

宿泊すみずみinfo

ソファの上には、クッションのほかに自由に動かせるサイドテーブルも用意されています。ドリンクやスナックを食べながら、ソファでくつろぐのもおすすめ。

大きなダイニングテーブルも、海がよく見えるように配置されています。ここで海を見ながら食事をしたり、書き物をするのも素敵な過ごし方です。

壁に掛けられたテレビの隣には、ケトルやウェルカムスイーツのお菓子が置かれています。こちらは「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」のために、葉山町の工房が焼き上げた「米粉の発酵バターサブレ」。サクサクの食感と、ふわっと香るバターの風味がたまらない一品です。

冷蔵庫には、炭酸水やビール、みかんジュースなど、フリードリンクが勢揃い。特に注目したいのが、オリジナルハーブティーの「潮騒きらめく海のハーバルティー」。浅炒りの棒ほうじ茶にクロモジとレモングラス、ハッカをブレンドしていて、すっきりとした味わいが特徴。リラックスタイムはもちろん、入浴中の水分補給にもおすすめです。（※一部有料の飲み物もあり）

広々としたベッドルームには、シモンズ社と共同開発した「SLEEPLEASURE」のダブルサイズベッドが2台あります。体をやさしく包み込むふかふかのマットレスで、旅の疲れをバッチリ癒やせました。

宿泊すみずみinfo

子どもと添い寝したいときなどは、ベッドを二つ合わせてハリウッドツイン仕様に変更も可能です。変更してほしいときは予約時に相談してみてください。





ベッドルームの前には、スーツケースを入れてもゆとりがある大きなクローゼット。荷物が多いときでも安心です。

クローゼットの中にある引き出しには、館内着とパジャマが。ほかにも、羽織や靴下なども用意されています。

「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」の楽しみのひとつが、全室に天然温泉があること。神奈川県三浦市の油壺から毎日運ばれてくる温泉を、好きなタイミングで何度も楽しめます。

宿泊すみずみinfo

泉質は高張性・弱アルカリ性で、保湿性が高いのが特徴。温度は約41℃で設定されています。お湯の温度は、水を入れて調整することが可能です。





©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

目の前に広がる大海原をひとり占めしながら、温泉にゆっくり浸かるぜいたくな体験ができます。心地よい潮風に吹かれながら体の芯まで温まる、至福のひとときを堪能して。

浴槽にはサイドテーブルも用意されています。冷蔵庫にあったフリードリンクを持ってきて、一緒に楽しむのもおすすめです。

宿泊すみずみinfo

浴室でテレビが楽しめる防水タブレットも用意されているので、映画やドラマを楽しみながら温泉に浸かるというぜいたくもできちゃいます。





シャワーはハンドシャワーとレインシャワーの2種類を完備。好みに合わせて使い分けることができます。オリジナルのシャンプーやコンディショナー、ボディソープは、オーガニック製でやさしい洗い心地。

快適なバスタイムには欠かせない、桶や椅子が用意されているのもうれしいポイントです。

バスルームの隣には洗面所があります。豪華なツインボウルタイプなので、宿泊人数が多いときでもスムーズに身支度ができそうです。バスタオルはシンクの下に用意されています。

宿泊すみずみinfo

何度か温泉を楽しんだときなど、追加でタオルが必要になったときはバトラーデスクに連絡すれば受け取れます。受け取りはユーティリティーボックスにて非対面式での受け取りも可能です。





引き出しにはヘアブラシや歯ブラシ、コットンセットなどのアメニティが入っていて、クレンジングや化粧水、乳液などはシンクの横に置かれています。基本的なものはひと通り揃っているので、荷物を最小限にして宿泊しても大丈夫です。



ルーフトップラウンジ「宵星」／©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

4階には、相模湾を一望できるルーフトップラウンジ 「宵星」があります。ふかふかのソファ席が用意されていて、心地よい潮風に吹かれながらゆったりとくつろぐことができます。

宿泊すみずみinfo

利用時間は6〜22時。14時〜19時30分にはフリーフローが楽しめます。





©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

天気がよい日は、満天の星も見られます。天体観測を楽しむのもおすすめです。

©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

天候や気温を気にせずに風景を楽しみたい人向けに、室内の席にもソファ席が用意されています。アルコールドリンクやドライフルーツなどのスナックが好きなだけ楽しめるフリーフローも、ここでいただくことができます。

ロビーラウンジ「浦香」／©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

1階では、17〜23時（22時LO）までロビーラウンジ「浦香」が営業中。地元のクラフトビールからクラシックカクテルまで、バーテンダーが好みに合わせて提供してくれます。月替わりやシーズン限定のフレーバーもあるので、要チェックです。

日本料理 「汐結」／©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

朝食と夕食は、地元で採れた新鮮な魚介や厳選した食材をぜいたくに使った料理を提供する日本料理「汐結」でいただけます。今回は一部メニューをご紹介。

お造り「鮮」／©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

こちらは、夕飯で提供されているお造り「鮮」。三崎鮪をはじめ、旬の魚介類を心ゆくまで堪能できます。 しょうゆは土佐醤油、黄身醤油、煎り酒、ばくらいポン酢と4種類が用意されていて、味わいを変えて楽しむこともできます。

「汐結膳」／©︎ふふ 城ヶ島 海風のしらべ

朝食では、目にも鮮やかな品々を楽しめる「汐結膳」をいただけます。ラインナップは「鮪とろろ」「カラスカレイの西京焼き」「鯵たたき」など。朝から洗練された魚料理を味わうことができます。

宿泊すみずみinfo

美しい海の世界を楽しめる「城ヶ島 体験ダイビング」など、ほかにもホテルステイを充実させるアクティビティも用意されています。アクティブにホテルステイを楽しみたいときは、こちらの予約もおすすめです。





全室でオーシャンビュー＆天然温泉が楽しめる「ふふ 城ヶ島 海風のしらべ」。目の前に美しい海が広がる部屋やラウンジでゆったりくつろぎ、温泉で身も心も癒やされる特別なホテルステイ。次の休日は、そんなぜいたくな時間を過ごしてみませんか。



■ふふ 城ヶ島 海風のしらべ（ふふ じょうがじま うみかぜのしらべ）

住所：神奈川県三浦市三崎町城ヶ島693

TEL：0570-0117-22

チェックイン：15時

チェックアウト：11時

料金：2名1室 1泊2食付き 4万9500円〜（税・サービス料込み入湯税別）

アクセス：京急バス城ヶ島バス停から徒歩5分、京急久里浜線三崎口駅から車で20分



▶▶「すみずみ宿泊ルポ」の記事一覧はこちらから！



Photo：ふふ 城ヶ島 海風のしらべ、増田朱音（vivace）

Text：増田朱音（vivace）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

