【ワークマン新商品】夏のムレを解消！ 「呼吸するインナー」でさらさら快適生活を。女性にうれしい商品
ワークマンの「シン・呼吸テクノロジー」を採用したインナーが登場。吸放湿性に優れ、夏のベタつきから解放してくれるカップ付きタンクやショーツなど、毎日の快適に寄り添うラインナップです。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼レディースシン・呼吸するインナーカップ付きタンク肌さら （990円）
吸汗速乾性に優れた「肌さら」仕様のタンクトップです。カップ付きなので1枚で楽に着用でき、外出時の紫外線ケアも着るだけで完了。オフホワイト、ブラック、オリーブなど豊富なカラー展開も魅力です。
▼レディースシン・呼吸するインナーショーツ（590円）
湿気を素早く外へ放出するショーツです。カラー「クロアナ」には、股部分にパンチング加工が施されており、さらに通気性を確保。高い伸縮性で動きやすく、ストレスフリーなはき心地を実現しています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
1枚でラク、なのにきれい。「肌さら」タンク独自の吸放湿機能により、衣服内のムレ感を軽減してさらりとした肌触りをキープ。ストレッチ性やUVカット機能も備えており、日常のあらゆるシーンで「カイテキな普段着」として活躍します。
吸汗速乾性に優れた「肌さら」仕様のタンクトップです。カップ付きなので1枚で楽に着用でき、外出時の紫外線ケアも着るだけで完了。オフホワイト、ブラック、オリーブなど豊富なカラー展開も魅力です。
セットで使いたい！ 接触冷感＆抗菌防臭ショーツインナーだけでなくボトムも「呼吸する」素材に。ムレを逃がすだけでなく、触れるとひんやり冷たい接触冷感や、気になるニオイを抑える抗菌消臭加工など、夏にうれしい機能が凝縮されています。
▼レディースシン・呼吸するインナーショーツ（590円）
湿気を素早く外へ放出するショーツです。カラー「クロアナ」には、股部分にパンチング加工が施されており、さらに通気性を確保。高い伸縮性で動きやすく、ストレスフリーなはき心地を実現しています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)