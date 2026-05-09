ME:I・RINON＆SUZU、“末っ子ライン”メンバーの共通点 お互いに尊敬する点は？「グループの中でも群を抜いています」【モデルプレスインタビュー】
【モデルプレス＝2026/05/09】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のRINON（リノン／19）とSUZU（スズ／19）が、ファッション＆⾳楽イベント「Rakuten GirlsAward 2026 SPRING／SUMMER」（4月18日＠東京・国⽴代々⽊競技場第⼀体育館）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、お互いの共通点や尊敬している部分について語ってくれた。
【写真】ME:Iメンバー2人、美脚際立つ圧巻オーラ
― まずは、お2人でのランウェイを終えた感想を教えてください。
RINON：今回はSUZUと2人で歩かせていただきました。「MAX＆Co.」さんは大人の女性らしさが溢れる非常に素敵なブランドです。私たちはまだ10代ですが、このようなブランドのランウェイを歩かせていただけたことを光栄に思います。何よりも、緊張はしましたが楽しかったです。
SUZU：私はこれほど格好いい音楽に合わせてランウェイを歩くことが初めてだったので、新鮮な経験でした。照明も赤く演出されていて、気持ちも自然と「格好よく歩こう」と高まっていきました。実は本番中、少し手が震えてしまうほど緊張していたのですが、最後は心から楽しむことができました。
― ランウェイに向けて、どのような準備や練習をされましたか？
RINON：SUZUとは2人で歩かせていただく機会が多いのですが、本番の経験を重ねることが一番の練習になると考えています。回数をこなせば緊張も和らぐと思いますし、何度も場数を踏むことで、より良いパフォーマンスができるよう努めてきました。
SUZU：私は今回、非常に高いピンヒールを履かせていただきましたが、これほど高さがある靴で歩くのは初めてだったので、フィッティングの段階から「大丈夫かな」と不安を感じていました。本番に向けて、先生と相談しながら「どうすれば膝をしっかりと伸ばして美しく歩けるのか」を試行錯誤し、練習を重ねて本番に臨みました。
― お二人の共通点はありますか？
RINON：私たちは同い年なのですが、グループの中には一番下の学年が3人います。SUZUと私はME:Iの末っ子ラインのメンバーである、ということがまず大きな共通点です。
SUZU：あとは、性格的な部分でも似ているところを感じます。2人ともどこか芯の強い部分を持っていて、負けず嫌いなところがあります。
RINON：そうですね。最後はしっかりと決める、ここぞというときに底力を発揮するメンバー同士かなと思っています。
― お互いに尊敬している部分を教えてください。
SUZU：RINONのポジティブさは、グループの中でも群を抜いています。何より「自分を一番信じている」という点が素晴らしいです。だからこそ、どんなに大きな舞台であっても最後にはしっかりと決められる強さがある。そこを非常に尊敬しています。
RINON：SUZUは、良い意味で自分に対してとても厳しい人です。周りが「大丈夫だよ」と言っても妥協せず、自分の技術を極めようとする姿勢があります。パフォーマンスだけでなく、日々の内面的な部分でも常にストイックでいるので、尊敬しています。
― デビュー2周年を迎え、お二人が考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。
SUZU：夢はとにかく大きく持つことが大切だと思っています。「自分にはできる」と、誰よりも自分が自分を信じてあげることです。最近、身をもって感じているのは、辛いことや停滞する時期があっても、踏ん張った先には絶対に光が差すということです。「諦めない」というのはありきたりな言葉に聞こえるかもしれませんが、一番大事なことだと思っています。
RINON：夢を持つことも重要ですが、一つの大きな夢を叶えるためには、その過程でいくつもの物事を成し遂げていかなければならないと考えています。例えば「掃除をする」といった些細なことでも構いません。まずは自分なりの小さな目標を掲げ、それを一つずつクリアしていく。その積み重ねが、最終的に大きな夢に繋がっていくはずです。着実に目標を成し遂げていくことを繰り返して、頑張ってみてください。
ー ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
生年月日：2006年9月30日
出身地：岡山県
身長：165cm
血液型：O型
生年月日：2006年12月16日
出身地：東京都
身長：164cm
血液型：A型
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◆RINON＆SUZU、2人ランウェイの感想
― まずは、お2人でのランウェイを終えた感想を教えてください。
RINON：今回はSUZUと2人で歩かせていただきました。「MAX＆Co.」さんは大人の女性らしさが溢れる非常に素敵なブランドです。私たちはまだ10代ですが、このようなブランドのランウェイを歩かせていただけたことを光栄に思います。何よりも、緊張はしましたが楽しかったです。
SUZU：私はこれほど格好いい音楽に合わせてランウェイを歩くことが初めてだったので、新鮮な経験でした。照明も赤く演出されていて、気持ちも自然と「格好よく歩こう」と高まっていきました。実は本番中、少し手が震えてしまうほど緊張していたのですが、最後は心から楽しむことができました。
◆RINON＆SUZU、本番のために積み重ねた努力
― ランウェイに向けて、どのような準備や練習をされましたか？
RINON：SUZUとは2人で歩かせていただく機会が多いのですが、本番の経験を重ねることが一番の練習になると考えています。回数をこなせば緊張も和らぐと思いますし、何度も場数を踏むことで、より良いパフォーマンスができるよう努めてきました。
SUZU：私は今回、非常に高いピンヒールを履かせていただきましたが、これほど高さがある靴で歩くのは初めてだったので、フィッティングの段階から「大丈夫かな」と不安を感じていました。本番に向けて、先生と相談しながら「どうすれば膝をしっかりと伸ばして美しく歩けるのか」を試行錯誤し、練習を重ねて本番に臨みました。
◆RINON＆SUZU、同い年2人の共通点
― お二人の共通点はありますか？
RINON：私たちは同い年なのですが、グループの中には一番下の学年が3人います。SUZUと私はME:Iの末っ子ラインのメンバーである、ということがまず大きな共通点です。
SUZU：あとは、性格的な部分でも似ているところを感じます。2人ともどこか芯の強い部分を持っていて、負けず嫌いなところがあります。
RINON：そうですね。最後はしっかりと決める、ここぞというときに底力を発揮するメンバー同士かなと思っています。
― お互いに尊敬している部分を教えてください。
SUZU：RINONのポジティブさは、グループの中でも群を抜いています。何より「自分を一番信じている」という点が素晴らしいです。だからこそ、どんなに大きな舞台であっても最後にはしっかりと決められる強さがある。そこを非常に尊敬しています。
RINON：SUZUは、良い意味で自分に対してとても厳しい人です。周りが「大丈夫だよ」と言っても妥協せず、自分の技術を極めようとする姿勢があります。パフォーマンスだけでなく、日々の内面的な部分でも常にストイックでいるので、尊敬しています。
◆RINON＆SUZUの夢を叶える秘訣
― デビュー2周年を迎え、お二人が考える「夢を叶える秘訣」を教えてください。
SUZU：夢はとにかく大きく持つことが大切だと思っています。「自分にはできる」と、誰よりも自分が自分を信じてあげることです。最近、身をもって感じているのは、辛いことや停滞する時期があっても、踏ん張った先には絶対に光が差すということです。「諦めない」というのはありきたりな言葉に聞こえるかもしれませんが、一番大事なことだと思っています。
RINON：夢を持つことも重要ですが、一つの大きな夢を叶えるためには、その過程でいくつもの物事を成し遂げていかなければならないと考えています。例えば「掃除をする」といった些細なことでも構いません。まずは自分なりの小さな目標を掲げ、それを一つずつクリアしていく。その積み重ねが、最終的に大きな夢に繋がっていくはずです。着実に目標を成し遂げていくことを繰り返して、頑張ってみてください。
ー ありがとうございました！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆RINON（リノン）プロフィール
生年月日：2006年9月30日
出身地：岡山県
身長：165cm
血液型：O型
◆SUZU（スズ）プロフィール
生年月日：2006年12月16日
出身地：東京都
身長：164cm
血液型：A型
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