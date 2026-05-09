「かっこよすぎて苦しい」「ダンスのキレがヤバい」ROIROMの“情熱的”なダンス動画にファン悶絶！「リピートが止まらない」「自慢の推しです」反響続々

【動画】情熱ほとばしるROIROM、Instagramだけのダンス動画

ROIROMの公式Instagramが、本多大夢と浜川路己の2人によるダンス動画を公開した。

■ROIROMが激しく踊る、Instagramだけの動画を公開

赤い照明に照らされたROIROMの本多と浜川。本多はボルドーのタイトめなレザージャケットに白いTシャツを合わせたスタイル。

一方の濱川はグレーのカットソーに太目の黒パンツを合わせたコーディネートで登場。黒いボトムスでリンクさせつつも個性が滲むスタイリングだ。

情熱的な歌唱に合わせて、激しいダンスを真剣に踊る2人。時折見せるそれぞれの愛らしい笑顔に心を動かされたファンもいたのではないだろうか。

ROIROMは2026年5月7日にメジャーデビューを果たしたばかり。今回公開された動画は、デビューデジタルシングル「CLASSIC WAVE」のMVの撮影を別の角度から捉えた映像で、“Only on Instagram”と添えられているようにInstagramだけで見られる貴重映像となっている。

この動画にフォロワーからは、「リピートが止まらない」「ダンスのキレがヤバい」「本当にカッコ良すぎて言葉がでない」「熱量が伝わってくる」「キレキレのダンスが素敵」とダンス動画に称賛の声が寄せられた。

さらに、「自慢の推しです」「かっこよすぎて苦しい」「大供給ありがとう」「ビハインド大歓迎です！」「cHaRmで幸せ」と、様々なよろこびの声も多数寄せられていた。

■動画：情熱ほとばしるROIROM、Instagramだけのダンス動画