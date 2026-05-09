◇高校野球春季京都大会準決勝 龍谷大平安5―4京都外大西（2026年5月9日 わかさスタジアム京都）

高校野球の春季京都大会は9日に準決勝が行われ、龍谷大平安が京都外大西を5―4で下して決勝に進んだ。これにより2017年以来9年ぶりの近畿大会出場を決めた。

1点差で競り勝った一戦で、今春初めて背番号1を与えられた川島謙心（3年）がドラフト戦線に急浮上する快投を見せた。

5―1の5回から2番手として救援した。NPBスカウトのスピードガンで自己最速に並ぶ148キロを計測し、4奪三振をマーク。被安打2で4回無失点に抑える力投で決勝進出に貢献した。

「変化球は高めに浮いていたけど、直球の手応えはよかったです。平安の背番号1に重みは感じますし、見られる立場なので、自分が結果を残さないといけない。“夏に150キロ計測”を目標にしてきた中で、春の時点での目標を上回ることはできています」

1メートル85の長身右腕で、昨秋に背番号16で高校初のベンチ入り。当時は投手と遊撃手の両方を兼任しており、自己最速は142キロにとどまっていた。昨秋の近畿大会終了後に「どちらか一つに集中したい」と投手に専念。すると潜在能力が開花し、今春に自己最速を6キロ更新する148キロを計測。一気にNPBスカウトの間で噂が広まり、自身も「プロ志望です」と今秋のプロ志望届提出を思い描いた。

1997年ドラフト1位でオリックスに入団した川口知哉監督は「体重移動など“これ！”というものが見つかったのだと思う。考え方も含めて秋から見れば別人」と成長を認めた。

球場ではNPB6球団のスカウトが集結。2人態勢で視察したDeNAの藤田和男スカウトは「伸びしろを感じる投手。身体能力も高そうだし、夏にかけて鍛えれば、かなり楽しみ」と評価した。

◇川島 謙心（かわしま・けんしん）2008年5月20日生まれ、滋賀県大津市出身の17歳。小1から坂本スポーツ少年団野球部で野球を始め、投手などを務める。日吉中では京都ブラックスヤングに所属。龍谷大平安では2年秋から背番号16でベンチ入りし、3年春に背番号1。50メートル走6秒2。1メートル85、76キロ。右投げ右打ち。