アメリカの総合格闘技団体『UFC』で活躍する平良達郎選手が日本時間9日、「UFC328」で行われるフライ級タイトルマッチの前日計量に臨みました。

10日開催の「UFC328」にてセミメインイベントで実施される平良選手のタイトルマッチ。世界フライ級王者ジョシュア・ヴァン選手に挑みます。

そんな平良選手は、前日計量に臨み、舞台上に日本国旗をかかげて登場。計量台にのると125lbs(56.70kg)で通過し、マッスルポーズを披露しました。続いて王者ヴァン選手も125lbs(56.70kg)で一発クリア。その後、両者が壇上でフェイスオフを行うと、途中でヴァン選手が右手を真上に挙げ、勝ち誇るように挑発します。平良選手はそれに対し、自信たっぷりな表情でうなずきながら冷静な対処。最後は拳で自らの胸を叩き気合いを見せました。

平良選手はこれまで日本の総合格闘技団体『修斗』で第8代フライ級王者になるなど、寝技を武器にトップファイターとして成長。世界最高峰の総合格闘技の舞台である『UFC』にも挑戦し、2025年12月に行われた試合では元王者ブランドン・モレノ選手と対戦。強豪相手にも得意のグラウンドで相手を圧倒する戦いを披露し、念願のタイトルマッチにたどりつきました。

明日10日に行われるタイトルマッチでも、平良選手が得意とする寝技で世界王者を攻略することができるか。また日本人初のUFC世界王者誕生となるか期待がかかります。