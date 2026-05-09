ニックスがシクサーズを圧倒し敵地での第3戦に勝利…カンファレンス決勝進出に王手

5月9日（現地時間8日、日付は以下同）、「NBAプレーオフ2026」のイースタン・カンファレンス準決勝が行われ、ニューヨーク・ニックスがフィラデルフィア・セブンティシクサーズとの第3戦に臨んだ。

シリーズを2勝0敗としているニックスは、敵地エクスフィニティ・モバイル・アリーナで第3戦を迎えた。この試合は、映画監督のスパイク・リーや俳優のティモシー・シャラメ、ミュージシャンのファット・ジョーなど、本拠地マディソン・スクエア・ガーデンの“常連”であるニックスファンもフィラデルフィアへ駆けつけ、試合を見守った。

ニックスのスターティングラインナップは、ジェイレン・ブランソン、ジョシュ・ハート、ミケル・ブリッジズ、カール・アンソニー・タウンズ、マイルズ・マクブライドの5名。右ふくらはぎの張りによって欠場となったOG・アヌノビーに代わり、マクブライドが先発に名を連ねた。シクサーズの先発は、ジョエル・エンビード、タイリース・マクシー、VJ・エッジコム、ポール・ジョージ、ケリー・ウーブレイJr.の5名。

試合序盤、好調な滑り出しを見せたのはシクサーズ。ニックスはリードを追いかける展開となり、第1クォーターを27－31で終えた。しかし、第2クォーターにランドリー・シャメットの連続得点で同点に追いつくと、そのまま主導権を握った。前半を60－52で折り返すと、後半はニックスが一度もリードを譲らずに試合を展開。第3クォーター終了時点で85－76とリードし、14点差となった第4クォーター残り約2分には両チームが主力をベンチへ下げ、勝負ありとなった。

最終スコア108－94で勝利したニックスは、カンファレンス決勝進出へ王手をかけた。一方、ホームで大敗を喫したシクサーズは、スウィープ負けの窮地に追い込まれた。

ニックスはブランソンが33得点9アシスト、ブリッジズが23得点、タウンズが8得点12リバウンド、ハートが12得点11リバウンドを記録。ベンチ出場のシャメットも15得点を挙げ、チーム力でシクサーズを圧倒した。敗れたシクサーズは、ウーブレイJr.が22得点、マクシーが17得点を記録。足のケガにより前戦を欠場し、第3戦で復帰したエンビードは18得点6リバウンド5アシストをマークした。

第4戦は、11日に再びエクスフィニティ・モバイル・アリーナで行われる。

■試合結果



ニューヨーク・ニックス 108－94 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ



NYK｜27｜33｜25｜23｜＝108



PHI｜31｜21｜24｜18｜＝94