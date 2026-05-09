開催：2026.5.9

会場：ローンデポ・パーク

結果：[マーリンズ] 2 - 3 [ナショナルズ]

MLBの試合が9日に行われ、ローンデポ・パークでマーリンズとナショナルズが対戦した。

マーリンズの先発投手はロビー・スネリング、対するナショナルズの先発投手はフォスター・グリフィンで試合は開始した。

1回表、4番 Ｃ.Ｊ. エイブラムズ 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでナショナルズ得点 MIA 0-1 WSH、5番 ジェーコブ・ヤング 5球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 MIA 0-3 WSH

1回裏、1番 イグゼイビアー・エドワーズ 5球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 MIA 1-3 WSH、3番 カイル・ストワーズ 5球目を打ってファーストゴロ しかしファーストが悪送球でマーリンズ得点 MIA 2-3 WSH

試合は2対3でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのフォスター・グリフィンで、ここまで4勝1敗0S。負け投手はマーリンズのロビー・スネリングで、ここまで0勝1敗0S。ナショナルズのプランにセーブがつき、3勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-09 10:58:11 更新