【編集部レポ】5月9日は「アイスクリームの日」！注目のアイスをご紹介します

5月9日は「アイスクリームの日」です。少しずつ気温も上がり、ひんやりスイーツが恋しくなる季節ですよね。今回は、そんな日にぴったりな“今食べたいアイス”をピックアップ。コンビニで手軽に楽しめるものから、ご褒美感たっぷりのアイスまでご紹介します♪

5月9日は「アイスクリームの日」です

昭和39年（1964年）、東京アイスクリーム協会（当時）は、5月9日を「アイスクリームデー」と決め、都内の施設や病院などにアイスクリームを寄贈するほか、ホテルでアイスクリームの祭典を開催しました。以後、5月9日を「アイスクリームの日」として、毎年この日を中心にイベントやキャンペーンが各地で実施されています。





今年も全国8都市（東京・神戸・名古屋・福岡・札幌・広島・仙台・金沢）でアイスクリームフェスタが行われ、無料サンプリングもあるそうなので、ぜひ足を運んでみてくださいね。

初夏に食べたい注目のアイス3選

【セブン‐イレブン】抹茶好き必見！贅沢和スイーツが勢ぞろい

5月9日に向けて、セブン‐イレブンから抹茶アイスが登場。京都府産宇治抹茶を使用した、今だけの贅沢なラインアップです。



「ナナズグリーンティー」と初コラボしたパフェアイスをはじめ、ワッフルコーン、最中など、異なる味わいが楽しめる3種類を展開。なかでも編集部が注目したのは、「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」です。抹茶のほろ苦さにミルクのコク、さらにあんこやおもちなど和素材が重なり、まるで本物のパフェのような満足感を味わえます。



頑張った日の“プチご褒美”にもぴったりな、この季節だけの抹茶アイスをぜひチェックしてみてくださいね♪

さらに、ロッテ「クーリッシュ」とのプレゼントキャンペーンも開催中！ 対象のクーリッシュを2個購入すると、ミニシールを1枚プレゼント。SNSで話題になった「#妄想パッケージ」デザインのかわいらしいシールは、数量限定での配布です。気になる方はお早めに。



※景品がなくなり次第終了となります。

セブン‐イレブン｜ニュースリリース2026【ハーゲンダッツ】日本生まれの「クリスピーサンド」が25周年！

ハーゲンダッツ ジャパン株式会社からは、抹茶好きにはたまらない新定番フレーバーが登場。



実はクリスピーサンドは、2001年に日本で誕生したハーゲンダッツの人気シリーズ。

「これまでにない驚きのあるアイスクリームをお届けしたい」という想いから生まれ、今年で発売25周年を迎えました。



新作の『ザ・グリーンティー』は、上質な抹茶アイスクリームをホワイトチョコで包み、さらに香ばしい抹茶ウエハースでサンド。

ひと口かじると、サクッ・パリッ・とろ〜りとした食感が重なります。

抹茶そのものの香りと、奥行きのある味わいを最大限に引き出すことで、一口目から抹茶の美味しさのハーモニーを感じられる仕上がりに。

抹茶のほろ苦さとやさしい甘さのバランスが絶妙で、最後まで飽きずに楽しめるのも魅力です。



さらに25周年を記念して、特設サイト「My Special Crispy Sandwich Shop」もオープン。

アイスクリーム・コーティング・ウエハースを自由に組み合わせて、自分だけのオリジナルクリスピーサンドを作ることができます。



どんな組み合わせにしようか考える時間もワクワク♪

おうち時間を少し特別にしてくれる、ご褒美アイスです。

ハーゲンダッツ ｜クリスピーサンド25周年特設サイト【ゴディバ】アイスコレクションに新作登場！

ゴディバ ジャパン株式会社から、「カップケーキアイス」「バーアイス」「サンドアイス」などの新作アイスコレクションが5月13日（水）から発売されます。



ゴディバならではの上質なチョコレートと厳選素材を組み合わせた、“ご褒美アイス”にぴったりなラインアップです。



中でも注目は、カップケーキのように層を重ねた「カップケーキアイス」シリーズ。チョコレートのコクと、層ごとに異なる味わいや食感を楽しめます。



「レモンチーズケーキ」は、爽やかなレモンアイスにホワイトチョコ＆チーズアイスを合わせた、初夏にぴったりの味わい。

「ダークチョコレート＆ラズベリー」は、ビターなチョコレートとラズベリーの酸味が絶妙に調和した、奥行きのある味わいです。

さらに、ジェラートと濃厚なチョコアイスを楽しめる「バーアイス」シリーズも登場。



「オレンジマンゴー＆チョコレート」「フランボワーズ＆チョコレート」は、濃厚なチョコレートジェラートにフルーツソースを重ねた2層仕立て。チョコレートのコクを感じながらも、爽やかな味わいが楽しめる夏らしい“ご褒美アイス”です。見た目も華やかで、気分を上げてくれます♪



おうちで楽しむ“ちょっと贅沢なご褒美時間”にもぴったり。全国のゴディバショップとオンラインショップにて販売開始されるので、ぜひチェックしてみてくださいね。

ゴディバ（GODIVA）｜ゴディバ公式サイト

「アイスクリームの日」を楽しもう♪

気温が上がってくるこの季節は、ひんやり甘いアイスがより一層おいしく感じられますよね。



コンビニやスーパーで気軽に買えるものから、ご褒美感たっぷりの贅沢アイスまで、毎週のように気になる商品が発売されています。「今日はどれにしよう？」と選ぶ時間も、この時期ならではの楽しみ方。おうちでゆっくり味わったり、家族や友人とシェアしたりしながら、「アイスクリームの日」を楽しんでみてはいかがでしょうか♪



ぜひ、お気に入りの一品を見つけてみてくださいね。