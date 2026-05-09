レクサス・GRの「クルマづくりの“聖地”」!? どんな場所なのか？

2026年5月7日、トヨタ自動車は愛知県豊田市と岡崎市にまたがる研究開発拠点「Toyota Technical Center Shimoyama」（トヨタテクニカルセンター下山、以下TTCS）において、メディア向けに施設を公開しました。

自動車業界が100年に一度の大変革時代を迎えるなか、将来のクルマに求められる走行性能や環境性能、安全性をより高い水準で実現し、世界中のユーザーへ「もっといいクルマ」を届けることがこの施設の大きな目的です。

【画像】Toyota Technical Center Shimoyamaの全貌を画像で見る（30枚以上）

TTCSは、先行技術開発や寒冷地、超高速試験、特殊環境試験などの役割を持つ本社テクニカルセンターと連携する、新たな中核拠点として設置されました。

その根底にあるのは「道がクルマをつくり、クルマをつくる人を鍛える」という力強い理念です。

実験部門と車両開発部門が一体となる体制を構築し、企画やデザイン、設計、評価に携わるあらゆるメンバーが一堂に会することで、テストコースで得られた走行データや解析情報を迅速に特定し、フィードバックを行っています。

リアルな走り込みとデジタル技術が融合した、革新的なクルマづくりがここから推進されています。

同日発表されたレクサスの新型電動SUV「TZ」も、この場所で開発が行われました。

広大な敷地に広がる、過酷なテストコースと最先端の開発棟

TTCSは東西5.3km、総面積およそ650万平方mにおよぶ広大な敷地を有します。これは東京ドーム約140個分、トヨタ本社テクニカルセンターの約10倍に当たる広さです。

構想から約30年という長い歳月をかけ、2019年より段階的に稼働。2024年3月に全面運用を開始しました。現在約3000人の従業員がこの地で従事しています。

敷地内には、豊かな自然環境による厳しいカーブや高低差を生かした、全12種類の評価路が設けられています。

「走る、壊す、直す」という工程を幾度となく繰り返すことで、クルマの性能を徹底的に鍛え上げると同時に、クルマをつくる「人」の育成も図っています。

なかでも中央エリアにあるカントリー路は、世界有数の難コースとして名高いドイツのニュルブルクリンクを参考に作られており、東エリアの高速評価路は欧州の山岳ハイウェイを模擬して作られるなど、世界中のあらゆる道路状況を忠実に再現。

また、西エリアに設けられた車両開発棟では、レクサスとGRが開発に取り組んでいます。

ここではテストコースで徹底的に走り込んだクルマがすぐに持ち込まれ、実験部門から得られたデータを元にすぐ下の整備フロアで改良を重ねることができる、きわめて効率的かつ実践的な環境が整えられています。

さらに来客棟は、ビジネスパートナーやサプライヤーとともにクルマ作りを行うオープンな空間となっており、新たな発想とイノベーションを促進する役割を担っています。

「現地現物」にこだわったデザイン開発

通常はなかなか公開されることのないデザイン部門フロアにも足を踏み入れることができました。担当者はこのエリアについて、下記のように説明します。

「TTCSにおいて、レクサスは『人を中心』にユーザーの期待や感じ方を追求し、GRは『ドライバーファースト』の視点からドライバーが求めるものを大切にした開発を行っています。

こうした人を大切にした考え方は、このデザイン開発の現場でも全く同じで、今でもクルマづくりの中心にいるのは人です。

現在はAIが何でもやってくれると言われるような時代ですが、私たちは人の感性とクリエイティビティ、そして職人の技を大切にしながら、デザイナー、フィジカルモデラー、デジタルモデラーなど、多様な人材の力を結集したものづくりをここで行っています」

初公開されたToyota Technical Center Shimoyamaのデザイン部門フロア

また、トヨタが伝統的に大切にしている「現地現物」での開発にも強くこだわっています。カーデザインにおける現地現物とは、実物大で作られる「クレイモデル」のことです。

進歩したコンピューターの仮想空間で正確な形状確認が可能になった今でも、クルマの立体感から伝わる迫力や光の当たり方、面の美しさなど、実物でしか分からない要素が数多く存在します。

そのため、実物の形をしたクレイモデルを用いて現地現物のデザイン開発を進め、理想状態を定義して製品の完成度を高めています。

クレイモデルの製作には、「インダストリアルクレイ」と呼ばれる工業用粘土が使用されます。常温では硬いこの粘土をオーブンで70度ほどに熱して柔らかくし、ボディの面に盛り付けていきます。

デザイナーが描いた平面のスケッチを立体へと昇華させるため、モデラーの高度な解釈と感性が求められます。

造形の過程では、鉄や木のヘラなどを使い分けて表面を削り出し、シルバーのフィルムを貼り付けて光の反射具合を確認しながら、コンマ数mm単位の緻密な面調整が行われています。

このように人の手で精魂込めて作り上げられたクレイモデルは、次の工程へ進むために光学式センサーのスキャナーを用いて測定され、コンピューター上の3Dデータへと変換されます。

一方で、実物大のクレイモデル製作には膨大な時間と手間がかかるため、レール上を移動できる自動切削機を導入して大掛かりな加工を効率化しています。人の手による繊細な職人技と、機械による効率化が融合している点が特徴です。

さらに、最新のデジタル技術を用いたデザイン確認手法としてMR（ミックスド・リアリティ）技術も活用されています。

ヘッドマウントディスプレイを装着することで、現実の空間にコンピューターで作成した3Dモデルを重ね合わせて表示させることが可能です。

これにより、実車を塗装する前の段階であっても、実際の景色の中でカラーバリエーションやデザインの印象を正確に評価することができます。

エリア内には、デザイナーと設計者が直接コミュニケーションを取りながら開発を進めるスペースも用意されており、ここから様々なコラボレーションが生まれています。

厳しい環境で壊しながら鍛えられるクルマ

TTCSで車両の極限の性能を鍛え上げるために重要な役割を担っているのが「第3周回路」と「ダートコース」です。

第3周回路は、ニュルブルクリンクを参考に設計された全長約5.3km、高低差75mのカントリー路を有し、下山の自然地形を活かした多数のカーブと高低差を再現しています。

TOYOTA GAZOO Racingの高橋智也プレジデントによれば、「GAZOO Racingの活動の原点であるニュルブルクリンクをどうしても下山に再現したい」という、マスタードライバー（モリゾウこと豊田章男会長）の強い思いから誕生したといいます。

クルマにとって非常に厳しく危険も伴う環境ですが、テストで車が壊れてもすぐに併設のガレージに持ち込んでデータを解析し、直して再び走るという「リアルなクルマづくり」が短期間で行えるようになり、開発の証明率が飛躍的に向上したとのこと。

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また、レクサスの渡辺剛プレジデントは、レクサスの開発陣もこの環境で開発をスタートし、最終的に本場のニュルブルクリンクへ車を持ち込んで評価や味付けを行うサイクルが確立されたと語ります。

クルマづくりの根幹には共通する部分が多く、今や「ニュルと言えばGAZOO Racing」というイメージにとどまらず、GRとレクサスの垣根を越えてトヨタ全体のクルマづくりにこのコースが活かされています。

両プレジデントの言葉通り、この第3周回路で鍛え上げられた商品が、今後続々と世に送り出されていくことになります。

一方ダートコースは、メインコースを中心に複数のコースが複雑に重なり合うレイアウトとなっており、高速コーナーからタイトなコーナーまでが織り交ぜられた本格的な設計です。

高橋プレジデントは、「ダート路面はタイヤのグリップ限界が非常に低く、オンロードでは分からない車の挙動が多く確認できるため、下山での開発に不可欠であると判断し、実は他のコースよりも遅れて追加で造成されました」と明かします。

コース内には散水路も完備されており、滑りやすい路面での緻密な評価が可能です。

このコースでも整備棟との連携による迅速な開発体制が活かされ、過酷な条件下での限界テストや、緻密な車両制御の開発が行われています。

TTCSのダートコース

そして、このダートコースの脇には、モリゾウ氏が自らステアリングを握り、評価走行中に横転させた「GRヤリス」のテスト車両がそのままの姿で展示されています。

テスト中に意図しない動きが発生し、山に乗り上げ横転。このことが車両課題の解決やロールゲージの強度評価につながりました。まさに「走って、壊して、直す」の象徴的存在となっています。

高橋プレジデントによると、ダートコースが完成してからは、レクサス車であってもモリゾウ氏の評価を受ける際、本来想定していないようなハードなダート走行を強いられ、車が泥だらけになったりパンクしたりして戻ってくることが少なくないそうです。

しかし、そうした厳しい環境での限界評価を徹底的に繰り返すことによって、GRだけでなくレクサスも着実に鍛え上げられています。

自然や地域との共生も…環境保全や防災拠点としての役割

TTCSは製品開発の質の向上だけでなく、環境保全や持続可能な社会の実現に向けた重要な活動拠点としても位置づけられています。

その象徴とも言えるのが、広大な敷地の約6割を本来の森林として保全している点です。

専門家や地域の人々と連携し、森林や谷津田などの里山環境の保全活動を行うことで、希少種であるサシバやミゾゴイを含む約4000種の動植物が暮らしやすい環境づくりを実施しています。

さらに、施設建設の整備過程で発生した間伐材を有効活用し、車両展示空間上部の自然換気を促す構造や、環境学習センターの木造空間の骨組みなどに採用しています。

東エリアに開設された環境学習センターでは、田植えや稲刈り、木工教室などを通じて里山の魅力を次世代へ継承するプログラムを提供しており、地元住民に向けたテストコース見学会の開催と合わせ、地域との共生を深く体現しています。

また、災害時における地域の防災拠点としての役割も非常に重要です。

トヨタは豊田市と「災害における支援協力に関する協定」を結んでおり、TTCSを災害発生時の救援・救護活動や一時避難場所として提供します。

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プロフェッショナルが集まり、迅速にテストとフィードバックを繰り返しながら開発を進めていくことができるTTCSは、「もっといいクルマづくり」において多くのメリットをもたらします。

さらに、高橋プレジデントは「施設、場所としては完成しましたが、“現場”としてはまだまだだと思っています。“もっといい現場づくり”もあわせてここでやっていきたい」と語ります。

“もっといい現場”として進化をつづけるTTCSから、どのようなモデルが生み出され、どのように自動車の未来を切り拓いていくのか。今後の動向に注目です。