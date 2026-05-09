人気TVアニメ『ガンバレ！中村くん！！』を彩る80〜90年代Jポップと劇伴インストを収めたファン必聴音楽集CDの発売が決定！

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同級生男子・広瀬愛貴（ひろせあいき）に恋した内気な高校1年生・中村男久斗（なかむらおくと）の“片想いをめぐる妄想と暴走”をどこか懐かしい’80〜’90sタッチでコミカルに表現し高い人気を博す、春泥（しゅんでい）原作による王道BLコメディ漫画『ガンバレ！中村くん！！』がTVアニメーション化され、2026年４月より好評のうちに放送中。

これを記念し、同番組を彩る音楽を集めた２枚組CDが『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』と題して６月24日に発売されることが決定した。

同番組のエンディングでは週替わりで80〜90年代Jポップの名曲が起用され、放送開始当初から大きな話題を集めているが、CDのDISC 1にはその全て（12曲）を収録。DISC 2には劇伴音楽（インストゥルメンタル）の中から40曲を収録する。６月10日より全４巻の予定で順次発売されるBlu-ray／DVD（発売：アニプレックス）特典のオリジナル・サウンドトラックCDの収録音源とは異なる楽曲で構成された本CDは、『ガンバレ！中村くん！！』ファン必携のアイテムとなりそうだ。

また、岡村靖幸・中島健人による最強の初コラボレーションとして既に話題沸騰中のオープニングテーマ曲『瞬発的に恋しよう』のCDリリースも5月27日に予定されている。

●リリース情報

『ガンバレ！中村くん！！サウンド・コレクション』

6月24日発売



品番：MHCL-31236〜7（２枚組）

価格：￥4,400（税込）

品質Blu-spec CD2仕様

特設サイト

https://www.110107.com/nakamurakun

＜DISC 1＞

〈エンディングテーマ曲集〉

1. 初恋（アルバム・ヴァージョン）／村下孝蔵

2. WON’T BE LONG／バブルガム・ブラザーズ

3. 今夜はブギー・バック（smooth rap）／スチャダラパー featuring 小沢健二

4. 負けるもんか／バービーボーイズ

5. フライディ・チャイナタウン／泰葉

6. 世界でいちばん熱い夏（平成レコーディング 2012mix）／プリンセス プリンセス

他全12曲

＜DISC 2＞

〈オリジナル・サウンドトラック〉

Music Produced by 辻田絢菜・川粼龍

1. ガンバレ！中村くん！！

2. 俺の名前は中村男久斗

3. 恋

4. 夢見ごこち

5. 哀しみの中村

6. ドタバタあたふた

7. かわいい広瀬

8. ロマンチックデイドリーム

9. 最強の作戦

10. 怒りの中村

11. やらかし

12. ナカムラサンバ

13. ひそひそ話

14. タコのいっちゃん

15. 胸騒ぎのリズム

16. きらきら笑顔 / 広瀬愛貴

17. ちょっと待って！

18. かくれんぼ

19. 楽しい高校生活

20. 感動の中村

21. どきどきおしゃべり

22. 乙女のナイショ話 / 川村ひふみ

23. スパルタ指導

24. こじらせ

25. カモナマイクラブ！

26. オカルト・ホラー研究部 / 青木山麗子

27. うまくいってる

28. おじゃま虫

29. 悪夢

30. ゆれる心と勇気

31. 幸せな夢の中

32. 松村高青

33. がんばってね

34. レース開幕！

35. 乙切想

他全40曲

●リリース情報

TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」OPテーマ

岡村靖幸・中島健人

「瞬発的に恋しよう」

作詞・作曲・編曲：岡村靖幸

Produced by 岡村靖幸

配信サイトはコチラ

https://lgp.lnk.to/SuddenSpark

シングルCD

「瞬発的に恋しよう」

5月27日発売

【初回生産限定盤】



三方背ケース＋デジパック仕様＋封入特典（アニメキャラカード）

品番：MHCL-31278〜79

価格：￥3,000（税込）

【通常盤（Blu-specCD2）】



品番：MHCL-31280

価格：￥1,500（税込）

＜Disc1（Blu-specCD2）＞

1.瞬発的に恋しよう／岡村靖幸・中島健人

作詞・作曲・編曲：岡村靖幸

2.瞬発的に恋しよう（Backing Track）

3.だいすき（仮Remix）／岡村靖幸

作詞・作曲：岡村靖幸

＜Disc2（Blu-ray）＞

1.瞬発的に恋しよう Music Video

2.TVアニメーション「ガンバレ！中村くん！！」ノンクレジットオープニングアニメーション

シングルCDのご予約・購入はこちら

https://okamura-yasuyuki.lnk.to/Sudden_Spark

店頭特典

タワーレコード：ポストカード

HMV：A5クリアファイル

セブンネット：アクリルカラビナ型

楽天：缶バッジ

Amazon：メガジャケ

SonyMusicShop：B5ポスター

※上記6店舗の特典は2人のアニメキャラクターを使用した絵柄を予定

アニメイト：ミニフォト2枚セット

※アニメイト特典はTVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」OPの絵柄を使用した特典を予定

注意事項

・各オンラインショップでは、カート公開までにお時間を要する場合がございます。

・各ショップの特典絵柄は後日ご案内いたします。また、諸事情により特典内容に変更があった場合には再度ご案内いたします。

・上記店舗以外での特典配布はございません。あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jpおよび一部オンラインショップでは、「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、特典対象商品であることをご確認の上、お手続きください。

●作品情報

TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」

TOKYO MX、とちぎテレビ、群馬テレビ 、BS11：4月1日（水）より 毎週水曜24:30〜

北海道放送：4月2日（木）より 毎週木曜25:26〜

AT-X：4月3日（金）より 毎週金曜20:30〜

静岡放送：4月4日（土）より 毎週土曜26:08〜

中京テレビ：4月4日（土）より 毎週土曜26:25〜

ABCテレビ：4月4日（土）より 毎週土曜26:30〜

RKB毎日放送：4月4日（土）より 毎週土曜27:00〜

RCC中国放送：4月5日（日）より 毎週日曜26:30〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。

配信情報

2026年4月1日（水）24:30よりHuluにて地上波1週間先行・見放題最速配信！

※第1話のみ、地上波放送と同時に第2話と共に配信

ほか各配信プラットフォームにて4月1日（水）24:30より順次配信予定。

＜ARTIST PROFILE＞

岡村靖幸

1986年、シングル「Out of Blue」でデビュー。4thアルバム「家庭教師」が20世紀最高傑作の1枚と評される。稀代の天才音楽家として音楽・映像・ライヴ・プロデュース・作品提供・コラボ等、様々な活動を通じて世代やジャンルを超えた多くのアーティスト・クリエイターから支持を得ている。

近年、コラボではDAOKO（2017年）、RHYMESTER（2019年）、斉藤和義（2024年）等、楽曲提供・プロデュースではアイナ・ジ・エンド（2022年）、生田斗真（2026年）等、他アーティスト作品への参加では宇多田ヒカル（2014年）、椎名林檎（2023年）、松任谷由実（2023年）等、幅広い活動を続けている。

直近のアルバムは「操」（2020年）、近著は「幸福への道」（2024年、文藝春秋）。2026年、デビュー40周年を迎えた。

中島健人

1994年3月13日生まれ。ケンティーの愛称で親しまれる。

男性アイドルグループ「Sexy Zone」卒業以降はアイドル、アーティスト、俳優とマルチに活躍。

キタニタツヤとのユニット 「GEMN」 や、自身主演ドラマの主題歌プロジェクト 「HITOGOTO」を経て、1stアルバム『N / bias』で待望のソロデビュー。

昨年は初のソロアリーナライブ＆全国ツアーで約10万人を動員。

台北での単独海外公演や、香港の大型フェス「Clockenflap」に出演するなど国内外で快進撃を続けている。

©2026 Sony Music Labels Inc.

©Nakamura-kun!! Animation Project

関連リンク

TVアニメ「ガンバレ！中村くん！！」公式サイト

https://nakamura-kun.love/

岡村靖幸オフィシャルサイト

https://okamurayasuyuki.net/

中島健人オフィシャルサイト

https://www.nakajimakento.com/