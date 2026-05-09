ソニーグループと、半導体受託製造で世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は８日、次世代画像センサーの開発と製造で提携すると発表した。

ソニーグループが熊本県合志市に設ける新工場を中核拠点に、ロボットなどを動かす「フィジカルＡＩ（人工知能）」や自動車向けの技術開発と量産化などで協力する方針だ。

ソニーグループ傘下で半導体事業を手がけるソニーセミコンダクタソリューションズとＴＳＭＣが、戦略的提携に向けた基本合意書を締結した。ソニー側が過半数を出資する合弁企業を設立し、共同で投資を行うことなどを検討する。ソニーの設計の知見とＴＳＭＣの製造技術を組み合わせ、次世代センサーの開発能力を強化する。

ソニーは、画像センサーの部品の一つとしてＴＳＭＣが製造するロジック半導体を使っているほか、ＴＳＭＣ熊本工場（熊本県菊陽町）の運営会社にも出資するなど、関係は深い。ソニーグループの十時裕樹社長は同日の決算記者会見で、「フィジカルＡＩでセンサーが果たす役割は大きい。ＴＳＭＣとともにセンサー世界一のポジションを強固にする」と述べた。

合志市の新工場は今年３月に建屋が完成しており、ＴＳＭＣとの提携とは別にソニーが２０２９年５月に画像センサーの供給開始を予定している。投資額は１８００億円で、うち６００億円を政府が補助する。