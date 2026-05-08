5月7日、お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太が、MCを務める情報番組『DayDay.』（日本テレビ系）で、福島県の磐越自動車道で起きた事故に言及した。さらに、沖縄県辺野古の船転覆事故にも問題提起し、注目を集めている。

福島県郡山市の磐越自動車道での事故は、6日に新潟の北越高校ソフトテニス部の生徒21人が遠征のために乗っていたマイクロバスがガードレールなどに衝突し、後続車を巻き込んだもの。生徒1人が死亡し、後続車も含めて計20人が重軽傷を負った。

「ゴールデンウイーク最終日に起きた痛ましい事故に、山里さんは『学校でやってくれることって、基本的には何も疑ってないんですね』と述べ、なぜ事故が起きたか検証する必要があると指摘しました。続けて『これは、高速道路の上で若い命が奪われた』と前置きしたうえで、3月に辺野古沖で起きた転覆事故で、船長と修学旅行中だった同志社国際高校の女子生徒が亡くなったことに触れたのです。

山里さんは『辺野古沖で奪われた命。命の重さって一緒だと思うんです。これから先、この（磐越自動車道の事故）検証も大事ですし、辺野古沖で起きたことも同じようにしっかり光を当てて検証して、2度とこうやって何の罪もない、若い命が奪われるようなことがないようにするためには、徹底的な検証が必要だと思いました』と、強い口調で辺野古の事故への検証を訴えました」（スポーツ紙記者）

2つの事故の検証の必要性を強調した山里に関して、Xでは

《山ちゃんは辺野古のことを忘れていない》

《辺野古の話を取り上げてくれた勇気ある行動をしてくれた》

《山ちゃんが、辺野古のこともしっかり言ってくれて好感が持てました》

など、支持する声が聞かれていた。辺野古の転覆事故が起きて約2カ月が経とうとしているが、山里の発言が注目を集めたのには理由がある。

「3月下旬から、女子生徒の遺族が『note』で事故や娘に対する思いをつづり、発信し続けています。しかし、どうしても扱うニュースが多い情報番組の都合上、時間が経つにつれ、辺野古の事故を取り上げる機会は減っていきました。今回、磐越自動車道の事故が起きたことを機に、あらためて辺野古の転覆事故に問題提起した山里さんの姿勢に多くの人が共感したようです」（芸能担当記者）

辺野古の転覆事故をめぐっては、恵俊彰が総合司会を務めるお昼の情報番組『ひるおび』（TBS系）と評価が分かれつつあるようだ。

「『ひるおび』は事故翌日、旅客登録の不備や船の構造的問題に加えて、亡くなった船長をよく知る2人の人物の証言をもとに、人柄を紹介する内容を放送しました。放送当時、“船長としての判断”が議論されるなか、ことさら船長の人柄を美談のように扱う番組に反発する声が、SNSで続出したのです。

また、4月21日には、番組のレギュラー出演者で落語家の立川志らくさんが、自身のYouTubeチャンネルで、辺野古の事故を検証する必要性に言及し、いわば“身内”からも苦言を呈されました。しかし、恵さんは辺野古の事故についてコメントしない状況が続き、SNSでも不満の声があがっています。これまで、さまざまな話題に深く切り込む姿勢が印象的だったため、辺野古の事故に関する“伝え方”にもの足りなさを感じる人もいるようです」（同前）

将来を夢見る若い命が失われる事故が起きないよう、問題の検証が求められる。