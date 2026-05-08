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OpenAIやSpaceXの上場に備えよ！NASDAQ100など投資信託で超巨大IPOを狙う方法とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用アドバイザーのガーコ氏が、YouTubeチャンネル「ガーコちゃんねる」で「Open AI、Space X、Anthropicに新NISAで投資するには？NASDAQ100？FANG＋？Zテック20？一歩テック20？メガ10？」と題した動画を公開した。動画では、評価額が巨大な未上場企業3社の上場に向け、投資信託やETFを通じてどのように投資すべきかを解説している。



動画の前半では、Anthropic、OpenAI、SpaceXの凄さをデータで紐解く。3社合わせて約470兆円の評価額があり、ガーコ氏は「この3社が上場すれば米国株市場の景色が変わる可能性がある」と指摘する。しかし、上場したからといってすぐにS&P500やオルカンに採用されるわけではないと説明。S&P500には「直近4四半期連続で黒字」という厳しい採用条件があり、赤字のOpenAIやAnthropicには大きな壁となる。一方で、SpaceXはすでに利益を出しており、早期採用の候補になり得ると語る。



中盤では、上場後にこれらを狙える投資信託5つを比較。中でも「NASDAQ100」は「ファストエントリールール」により、巨大企業であれば既存銘柄を除外せずに新規上場企業を指数に追加する仕組みがあると解説。「3社を早く、まとめて拾える可能性がある」と評価した。また、「Zテック20」や「一歩テック20」など、それぞれのファンドの特性と3社との相性についても分析している。



さらに、上場前から投資できるETFとして「408A」と「AGIX」を紹介。これらが未上場のAI・テクノロジー企業を組み入れている点に触れ、「攻めたサテライトとしてはかなり面白い」と述べている。



最後に、すでにオルカンやS&P500に投資している人に向けて、「コアは絶対に揺るがせない」ことが重要だと強調。その上で、3社の成長を早く取り込みたい場合は、サテライト枠として資産の10～20%までに留めるべきだとし、冷静な投資判断を促す形で締めくくった。