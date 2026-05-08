自民党の総裁選などで高市陣営が、他の候補者を中傷する動画を作成しSNSで拡散していたとの一部報道について、国会で事実関係を問われた高市総理大臣は「一切行っていないと報告を受けている」と否定しました。

【映像】「そうだ！」と議場からヤジが飛ぶ瞬間（実際の様子）

立憲民主党・小島とも子参院議員「高市総理周辺が関わったとされるある重大な疑惑が浮上しています。事実だとすれば選挙の正当性が疑われ、民主主義の根幹をも揺るがしかねない重大な問題と考えますが、本件で関与が指摘される地元の公設第一秘書ら関係者に確認したうえで、こうした事実があったのか否か正確なところをしっかりとご答弁ください」

高市総理大臣「報じられた内容について事務所の職員に確認をしましたが、他の候補に関するネガティブな情報を発信する、あるいはそのような動画を作成して発信するといったことは一切行っていないという報告を受けております」

高市総理はまた、2025年の総裁選と2026年の衆院選では事務所が運営するアカウントでSNSの発信を行ったが、それ以外のアカウントからは行っていないと説明しました。

週刊文春は、高市陣営が総裁選期間中に対立候補を中傷する動画を作成しSNSに投稿したほか、衆院選では野党候補に対し同様の行為を行い、高市事務所の公設第一秘書が関与していたと報じています。（ANNニュース）