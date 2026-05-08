超大型120インチを持ち運べる！床置きでポール式のプロジェクタースクリーン
サンワサプライ株式会社は、120型の超大画面を場所を選ばず設置できる、床置きでポール式のプロジェクタースクリーン「PRS-Y120HD」を発売した。本製品は、アスペクト比16:9のワイド画面に対応し、会議やイベントなどで迫力ある映像を映し出すことができる。床に置いてポールを立てるだけの簡単設計のため、壁や天井への工事は一切不要だ。
120型という圧倒的なサイズでありながら、使用後はコンパクトに折りたたんで収納できるため、限られたスペースでの保管や搬入作業もスムーズ。大画面の迫力と、持ち運びのしやすさを両立し、あらゆるシーンで質の高いプレゼンテーションや映像体験を実現する。
■120型ワイド(16:9)の大型サイズ
120型ワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーン。大画面を持ち運んで使用できるので、展示会やセミナー、教育現場や会議などでの使用におすすめだ。
■コンパクトになるので移動・収納に便利
コンパクトになるので移動に便利。使わないときも場所を取らない。
■工具不要でかんたんに設置できる
ポールを立てて、スクリーンを掛けるだけで設置完了。ネジや工具は不要だ。スリム設計なので、壁際や狭い場所にも設置できる。
■無段階で高さ調節が可能
高さは無段階で調節可能だ。背面のストッパーのロックを解除し、簡単に調節することができる。
■4K映像の投影に対応
スクリーンの表面の粒子が細かく表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応している。
※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じる。
■床置きでポール式のプロジェクタースクリーン「PRS-Y120HD」
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120型ワイド(16:9)サイズの大型プロジェクタースクリーン。大画面を持ち運んで使用できるので、展示会やセミナー、教育現場や会議などでの使用におすすめだ。
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■工具不要でかんたんに設置できる
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■無段階で高さ調節が可能
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■4K映像の投影に対応
スクリーンの表面の粒子が細かく表面反射も強いため、色表現が鮮明で4K・ハイビジョン映像に対応している。
※短焦点・超短焦点のプロジェクターには対応していません。投影画像に歪みが生じる。
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