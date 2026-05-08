ABEMAは、野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による新レギュラー番組『MAD5（マッドファイブ）』の#1 を、5月4日午後11時より放送した。

（関連：【画像】大量のワサビが乗った寿司を一口で平らげたベッキー）

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル「シュシュっとごくろうさん」にて発表された新プロジェクトで、1月より放送された全5回の特別番組を経て、全20回のレギュラー放送へとパワーアップした。

#1ではゲストにベッキーを迎え、「新たな才能を発掘！二代目ベッキーオーディション」を開催。選考を勝ち抜いた女性候補者9名が、バラエティ女王の座をかけて自己PR合戦を繰り広げた。

オーディション前半では、佐久間宣行プロデュースのアイドルグループ・ラフ×ラフに所属する齋藤有紗が「大喜利なら勝てる」とベッキーに勝負を挑む。「こんなベッキーは嫌だ」というお題に対し、齋藤が「笑う時に口じゃなくてお尻を隠す」と回答して笑いをとる一方、ベッキーは「グルメロケで、歯に挟まった歯クソをレストランのショップカードで取る」と回答し、スタジオは微妙な空気に。くっきー！から「これは情けない」と切り捨てられたベッキーは、フリップで顔を隠して「恥ずかしい！」と屈辱を味わった。

続いて、アイドルグループ・アップアップガールズ（2）に所属する高萩千夏が登場。「30歳までには絶対に売れたい」と覚悟を語った彼女は、「大量のワサビが乗った寿司を可愛く完食する」という特技を披露し、涙目になりながらも“アイドルスマイル”を保ってみせた。そんな高萩から「ベッキーさんもやってください」と挑発を受けたベッキーは「最悪な流れ……」と苦い表情を浮かべつつも、「この女には負けたくない」と対抗心をむき出しに。高萩に「（ワサビが）少ない、もっと」と指示をして、大量のワサビが乗った寿司を一口で平らげ、完璧な笑顔とダブルピースを披露。その姿にケムリは「カッケェ」「二代目生まれさせないようにする気だ」と感嘆の声を上げた。

番組後半では、『MAD5』メンバーが独自の視点で“ベッキー度”を見極めるカオスな選考がスタート。ハリウッドザコシショウが提案した“ネギ”を使った審査では、候補者全員が挙手する中、ラフ×ラフ・齋藤が指名される展開に。「シュシュっとごくろうさん」や特番時代から続く“喉奥にネギを突っ込まれて嗚咽する”というお決まりのくだりをやろうと企むハリウッドザコシショウだったが、その流れを知らない齋藤は差し出されたネギをそのまま丸かじり。ハリウッドザコシショウも「食うんかい！」と絶句し、スタジオは爆笑に包まれた。

そのほか、インフルエンサー・ナミコとベッキーによるラップバトルや、『MAD5』メンバーが「見てられへん！」「めちゃくちゃ怖かった」と戦慄したグラビアアイドル・さきなの衝撃特技など、笑いと狂気が入り乱れる波乱のオーディションとなった。

なお、#1は現在ABEMAにて無料見逃し配信中。リアルタイムで見られなかった人は要チェックだ。

（文＝リアルサウンドテック編集部）